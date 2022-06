Actualitzada 07/06/2022 a les 06:17

Quan era petit m’entusiasmaven les seccions de successos dels diaris, que en aquell moment tenien entitat pròpia, allò que en van dir durant un temps el fet divers. Fins i tot a Espanya hi havia un setmanari que estava consagrat a tota mena de truculències, al sang i fetge: El Caso, del qual, en una nova etapa, ara n’és director aquell senyor que des de fa uns anys es dedica a esquitxar novel·les de temàtica andorrana, sembla ser que amb gran èxit de vendes. Però a aquest diari la cosa està molt més diluïda. Segons la magnitud que tigui la cosa, la podem trobar a la secció de Parròquies o, si és prou grossa, a Nacional (a Cultura no, que és secció prima com orella de gat). Hi ha un titular que ja deu formar part fixa de la maqueta, perquè cada dia s’omple en un lloc o en un altre: “Ferit un motorista…” Però no sé on sortirà la notícia que va saltar ahir, Pasqua Granada, a la web: la d’aquell individu que es dedicava a disparar amb una escopeta des de la finestra de casa, a Andorra la Vella. En veritat, és que hi ha gent per a tot. El més sorprenent és que la policia li hagi trobat a casa mil nou-cents cartutxos (1.900!). No és per donar idees, però amb mil nou-cents cartutxos podries liquidar mig Canillo (suposant que el nostre Lee Harvey Oswald tingués intenció de fer-ho i sense cap altre motiu que començar per dalt seguint el rigorós ordre protocol·lari parroquial).