Els nostres padrins, una prioritat

Actualitzada 07/06/2022 a les 06:21

Al consell de comú del 26 de maig, coincidint amb la celebració de la tradicional missa i dinar de la gent gran, vam aprovar l’adjudicació de les obres de reforma de la casa pairal de la nostra parròquia.El projecte, que aviat serà una realitat, ha estat impulsat per la comissió de Social i Gent Gran, amb la col·laboració de tot l’equip comunal i sobretot dels padrins que, d’acord amb les seves opinions en tant que usuaris del servei, han pogut dir la seva a les reunions i enquestes realitzades, i s’han fet seu el projecte.De totes les inversions que hem pogut executar aquest mandat és la que fa més il·lusió a tot l’equip comunal, atès que és en benefici directe de la nostra gent gran. Considerem que el nostre deure és cuidar-los i retornar-los tot l’esforç fet al llarg de la seva vida per tirar endavant la Massana i el país.Un cop s’hagin executat les obres, els nostres padrins disposaran d’un espai agradable on poder socialitzar i entretenir-se, desenvolupant amb comoditat les diferents activitats i tallers, que esperem que els agradin i els gaudeixin tant com nosaltres ho hem fet desenvolupant aquest projecte conjuntament amb ells.D’altra banda, estem molt contents d’haver pogut celebrar amb els nostres padrins i padrines la tradicional missa i dinar de la gent gran, que malauradament havíem hagut de suspendre des de l’inici del mandat, per evitar posar en risc la seva salut.Va ser una celebració excel·lent, que ens va permetre conèixer millor la gent gran de la Massana, compartir anècdotes i experiències, i escoltar tots els neguits, necessitats i aportacions d’aquest col·lectiu tan important per a nosaltres.Esperem que, durant la resta del mandat, es puguin reprendre la totalitat d’actes tradicionals i tinguem més ocasions de compartir estones amb ells per intercanviar vivències, mentre gaudim de la seva companyia.Finalment, només ens queda encreuar els dits perquè la situació de desabastiment i manca de materials a la construcció, així com l’encariment de preus, no afecti els treballs de reforma adjudicats i que es realitzin dins dels terminis establerts perquè puguem gaudir, ben aviat, de la nova casa.* Marc Jové, Conseller de DA al comú de la Massana