Actualitzada 06/06/2022 a les 06:16

No sé per què, però tinc la sensació que cada cop la gent té o mostra més mala llet. ¿Què vol dir tenir mala llet? ¿Tenir mala llet és el mateix que estar enfadat per alguna cosa? L’origen de l’expressió es remunta a l’antiga creença que la llet amb què s’alletava els infants influïa en el caràcter. Segons l’Institut d’Estudis Catalans tenir mala llet representa una persona que té mal caràcter, mal geni o males intencions, és a dir mala bava. Per tant, no és fruit d’alguna cosa que no ens agrada o ens molesta d’un moment determinat de forma espontània, sinó que hi ha una intencionalitat, una voluntat de ser així. No sé si és el context postpandèmia o la crisi econòmica i social existent que sembla que qualsevol moment és bo per treure la màxima mala llet. Segurament deu conduir a pensar que pot alleugerir la mateixa situació. I la crua realitat és al contrari, l’única cosa que aconsegueix és que moltes persones s’allunyin d’aquells que manifesten aquesta mala bava, inclús per coses insignificants. Quan observes aquestes formes de comportament, aquesta agressivitat gratuïta, molts arribem a la conclusió que no deixa de ser una forma estranya però segurament gratificant d’amagar les mateixes frustracions. Allò de treure el pitjor de cadascú amb l’objectiu de cridar al màxim l’atenció de la resta. I la realitat és que no agraden les persones amb mala llet. Ni a mi, ni a la gran majoria, perquè, i ho sento dir, són males persones. Perquè tenen intencions que no són pròpies d’una societat respectuosa i madura. I la seva única finalitat és poder molestar o fer mal als altres, sense cap mena de vergonya, i el pitjor, sense obtenir res a canvi que no sigui desfogar-se de forma ultrapassada. I això no té res a veure amb enfadar-nos per coses que no ens agraden, o que considerem injustes, o que funcionen de forma incorrecta. Quan una persona de bon cor s’enfada, sap contenir les seves emocions, sap controlar la situació. I si no és així, sap demanar disculpes a qui hagi pogut molestar. Manté l’educació i el respecte. Però sobretot no hem de confondre la mala llet amb el terme “ets la llet” que significa tot el contrari, ser una persona amb molta sort.