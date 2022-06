Infància i conflictes armats

Actualitzada 05/06/2022 a les 06:21

El passat dimarts 31 de maig vaig poder assistir a la conferència, organitzada pel Ministeri d’Afers Exteriors i la Universitat d’Andorra, que Virginia Gamba, representant especial del secretari general de les Nacions Unides per la Infància i els conflictes armats, va oferir a l’antiga Casa Comuna de Sant Julià. Aquesta oficina s’encarrega, fonamentalment, de la prevenció de les violacions dels drets humans dels infants en contexts de conflictes armats que esdevenen arreu, essent una de les principals institucions encarregades de donar suport a una de les parts més vulnerables en aquestes situacions. Gamba va destacar que en els 25 anys d’ençà de l’existència de l’Oficina, han pogut alliberar i donar suport a més de 180.000 infants que han patit conflictes armats i han vist vulnerats els seus drets en alguna de les violacions identificades per Nacions Unides: reclutament, mort o mutilació, abús sexual, segrest, denegació d’ajuda humanitària o atacs a escoles i hospitals. El relat és indiscutiblement cru, en un bany de realitat que demostra com és realment el món que ells viuen sobre el terreny, que s’allunya del món que nosaltres idealment voldríem veure. Es ressalta la importància de l'educació en la vida dels infants alliberats i la voluntat que tenen d’educar-se després de passar per aquests processos traumàtics. En aquest sentit, la tasca de capacitació i suport de l’Oficina és fonamental per ajudar-los a la seva reintegració social. Aquesta va ser una visita destacada, tant per la important posició que ostenta Gamba i la impressionant tasca que hi du a terme com per la relació entre el nostre país amb la seva Oficina, ja que hi donem suport des del 2007 de forma continuada. En la seva visita, Gamba va destacar l’ajuda i suport d’Andorra i les polítiques del nostre país en matèria d’infància i adolescència com a eines útils per l’acció de la seva Oficina en la reintegració dels infants rescatats de conflictes armats.* Adrià Espineta, President de la Secció Jove de Demòcrates