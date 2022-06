Setze mil euros

Actualitzada 02/06/2022 a les 06:31

La setmana passada els parlava de la publicació dels premis Carlemany i Fiter i Rossell per part d’editorials estrangeres amb finançament públic de l’administració andorrana. Aquesta mala praxi crònica (fa anys que Govern paga a editors de fora per fer una tasca que podrien fer empreses d’aquí) no acaba, tanmateix, amb aquests dos casos. Abans de continuar, però, voldria fer una revisió del suport a l’edició de llibres rebut per les editorials andorranes aquest 2022 a través de les subvencions culturals que atorga el Govern. Enguany s’ha subvencionat l’edició de 16 projectes d’un total de cinc empreses del Principat per valor d’uns 16.500 euros, que si fem números equival a uns 1.000 per projecte de mitjana. No entraré a valorar si aquesta xifra és alta o baixa, simplement la compararé amb una altra: l’andorraníssima Editorial Mediterrània, emplaçada a l’andorraníssim carrer Casp de Barcelona, ha rebut una partida de Govern (de Presidència, Economia i Empresa, no s’ho perdin) per editar un llibre titulat Petita història del Govern d’Andorra. Saben quina quantitat han rebut per publicar aquest llibre de 16 pàgines? Doncs ni més ni menys que 16.000 euros! És a dir, que tota la producció de totes les editorials que paguen impostos a Andorra per aquest 2022 té el mateix valor per a l’administració que un sol llibre publicat per una editorial estrangera. Si fan els càlculs, veuran que ens ha sortit (sí, ho paguem tots) a 1.000 euros la plana... Personalment, ho trobo aberrant i no puc entendre que empreses foranes puguin rebre a la lleugera aquesta ingent quantitat mentre els que contribueixen a la cultura i al coneixement d’Andorra s’han de barallar per les molles.