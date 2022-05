De nou, retard

Actualitzada 31/05/2022 a les 06:12

Fa poc més d’un any escrivia en aquest mateix mitjà de comunicació un article per deixar constància que la majoria del comú d’Escaldes-Engordany estava incomplint la Llei de finances comunals i la del Tribunal de Comptes, en no presentar durant el primer trimestre de l’any la liquidació del pressupost de l’exercici anterior. Els motius esgrimits pels cònsols van ser que no trobaven un cap de Finances, fet que estava retardant la gestió i control pressupostari de la corporació. També van justificar-se amb l’absència del cap de Finances per explicar certs errors detectats en la presentació de comptes.Finalment, i amb gairebé quatre mesos de retard segons la llei, la majoria va presentar al consell de comú del 27 de juliol de l’any passat la liquidació del 2020. Els consellers demòcrates ens hi vam abstenir.En aquella sessió també es va comunicar que s’havia contractat un cap de Finances (després d’un any i mig de cerca), fet que permetria solucionar els retards acumulats.Ha passat gairebé un any des que el comú escaldenc compta amb un cap de Finances. Estem a punt de començar el mes de juny i, de nou, ens trobem amb una majoria que no ha presentat la liquidació del pressupost de l’exercici anterior. És a dir, torna a incomplir la llei i la població desconeix en quin punt es trobaven les finances comunals a final del 2021. Un any, recordem-ho, que encara va estar marcat pels estralls de la pandèmia, sobretot durant el primer semestre.Què ens porta a pensar tot això? Que el problema potser no era la manca d’un cap de Finances. Quin motiu donarà ara la corporació per no haver presentat la liquidació del 2021?Paral·lelament, i com ja hem denunciat des de Demòcrates en reiterades ocasions (de fet, fa uns dies vam entrar una demanda d’informació al respecte), el capítol de personal segueix incrementant-se, passant dels 9,9 milions d’euros pressupostats el 2020 als 11,4 aquest any.Tot i comptar amb més personal, temes cabdals com la liquidació d’un pressupost continuen patint entrebancs, fet que acaba comportant una manca de transparència vers les escaldenques i escaldencs.