No tan sols Ucraïna

Actualitzada 28/05/2022 a les 06:04

La guerra encetada per Rússia contra Ucraïna ja fa gairebé tres mesos que acapara portades. En parlen tots els mitjans de comunicació. Una horrible notícia que passa al vell continent europeu. Ací, però, no s’acaba el món. Arreu del planeta hi ha un munt de conflictes bèl·lics. La hipocresia vomitiva de l’ONU i la UE ho ignora. No interessa gens ni mica. Cada cop que veig comparèixer dos personatges com n’Antonio Guterres o en Josep Borrell davant d’una carxofa –perdó, micròfon– penso que només van a fer-se la foto. Tiben de tòpics i bajanades, quan el més calent és a l’aigüera. La seva responsabilitat deixa molt a desitjar. Els hauria la cara de vergonya, per hipocresia.Posats a passar llista, tanmateix, la situació és del tot esparverant. Fins al punt de dir que hi ha aproximadament uns 100 conflictes escampats arreu. En parla algú? Sabem que més de 10 milions de persones –la majoria, dones i nens– han hagut de plantar-ho tot, fugint per causa de la guerra? No hem de parlar de refugiats. Sí, de desplaçats.Obviem els casos del Iemen, Etiòpia, l’Afganistan, República Centreafricana, Colòmbia, Síria, Nigèria, Txad, Myanmar, Mali, Moçambic i Camerun, entre d’altres. Me’n deixo molts més. Déu-n’hi-do! Als polítics els interessa no aturar la producció de la indústria armamentística. Fa funcionar i ajuda a créixer l’economia: l’anomenat PIB. En el cas del país de la pell de brau, fa de mal dir, malgrat que és una evidència.Encara diré més. Som en època de compliment d’obligacions tributàries. Abans de la fi de juny, ens hem de retratar, presentant la declaració de renda. En aquesta tessitura, tinc un dubte seriós i que m’incomoda moltíssim: a les caselles número 105 i 106, se’m demana si vull assignar el 0,7% de la quota de l’impost a favor de l’Església catòlica o a activitats d’interès social. Per què –de la mateixa manera– no puc tenir la llibertat d’optar per l’objecció fiscal? No és altra cosa que negar-me a col·laborar –amb l’Estat– en les despeses de preparació de guerres i manteniment de l’estructura militar. Vull ésser en disposició de desobeir proactivament. Amb ets i uts.En definitiva, doncs, retornant al títol de la columna, no s’hi val a badar. Hem d’exigir rigor, coherència, ètica i sentiments a tots aquells que duen les regnes del globus.