Actualitzada 25/05/2022 a les 06:09

Tot fa pensar que tindrem unes eleccions generals anticipades probablement aquest mateix any. Almenys és el que entenc pels moviments als diversos partits polítics. Les primàries anunciades tant a Liberals com al PS demostren que ja s’estan preparant els possibles candidats. D’una banda, a Liberals d’Andorra amb fortes discrepàncies per l’enfrontament de dos candidats que ha creat un conflicte intern al partit. Fins i tot amb un dels candidats que no pot ni votar. D’altra banda, al PS les primàries anunciades no crec que causin cap conflicte ja que no veig qui es podria enfrontar al candidat anunciat. Ciutadans Compromesos vol convertir-se en un partit polític encara que tan sols sigui amb una llista territorial. Demòcrates per Andorra evidentment tindrà la seva llista, suposo que continuista. Es preveu alguna nova formació per a aquestes properes eleccions que farà sens dubte la competició mes divertida. De fet ja n’existeix alguna degudament anunciada i alguna altra més que previsible. No sé que faran les formacions esporàdiques que s’han anat presentant anteriorment, però com més serem més riurem... Mentrestant el grup que no piula gaire és terceravia, però no dubto que estigui preparant alguna cosa encara que sigui amb els mateixos de torn. Desconec completament el que farà SDP. Doncs bé, és igual, tornarem a votar tot esperant que no ens faci gaire la guitza la pandèmia, que els candidats siguin adequats i que els diversos partits polítics tinguin les idees una mica clares. I sobretot, no m’agraden gaire les barreges, encara que tan sols siguin per obtindre una cadireta.