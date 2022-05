Reaccionar a l'adversitat

Actualitzada 21/05/2022 a les 06:27

Una joveneta estava queixant-se al pare dels seus problemes i com era de difícil la vida. “Vine amb mi, li va dir ell, et vull mostrar alguna cosa.” La va portar a la cuina i va posar a escalfar a l’estufa tres olles amb aigua. Mentrestant, va tallar unes pastanagues i les va posar a la primera olla perquè bullissin, va posar dos ous a cuinar a foc lent a la segona olla, i va posar cafè molt a la tercera olla. Després d’uns minuts, va colar les pastanagues i les va posar en un bol, va pelar els ous i els va posar en un altre bol, i va posar en una tassa el cafè colat. Després ho va posar tot davant de la filla.“Què se suposa que vol dir tot això?”, va preguntar ella una mica impacient. “Cadascuna d’aquestes tres coses ens pot ense­nyar alguna cosa sobre la manera com enfrontem l’adversitat”, va contestar el pare. Les pastanagues van començar dures, però l’aigua bullida les va estovar. Els ous van entrar a l’aigua fràgils, però van sortir durs i de consistència gomosa. El cafè, per altra banda, va canviar l’aigua i la va transformar en quelcom millor.“Petita”, va dir ell, “tu pots escollir com respondràs als teus problemes. Pots deixar que et facin tova, pots deixar que et facin dura o pots utilitzar-los per crear alguna cosa beneficiosa. Tot depèn de tu”.Com hem de reaccionar davant de l’adversitat? De manera realista, sense autoenga­nyar-nos. Analitzant la situació, identificant les alternatives de què disposem i emprenent una acció de manera proactiva.He conegut persones capaces de lluitar contra malalties terribles i persones que s’ensor­ren davant d’una grip comuna. La diferència rau en les habilitats d’afrontament i el significat que té per a tu un problema. Els primers tenen una elevada resistència a la frustració, una gran energia vital i una capacitat de lluita envejable. Els segons toleren malament la frustració i tenen una perspectiva excessivament egocèntrica de la vida, de les seves necessitats i dels seus drets.I els primers solen ser optimistes. Lluiten esperant aconseguir el millor. O de quina altra manera podrien reunir les forces per lliurar una batalla a un problema?