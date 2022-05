Primer pas del nou Museu Diocesà d'Urgell

Actualitzada 21/05/2022 a les 06:26

Tot fent-ho coincidir amb el Dia internacional dels museus, s’inaugurava dimecres a la tarda la remodelació de la capella de la Pietat, annexa al claustre de la Catedral de Santa Maria d’Urgell i de fa anys destinada a exposar part de la col·lecció artística del Museu Diocesà d’Urgell. És el primer pas del gran projecte de construcció del nou museu, la primera fita del qual podem dir i afirmar que s’ha dreçat ben ferma, com a senya destacada del que d’aquí a uns anys esdevindran les noves instal·lacions museístiques. Ho remarcava el director del museu, mossèn Josep Maria Mauri, en les paraules de benvinguda a l’acte: “La decisió de la restauració i nova museïtzació de la capella de la Pietat, sense esperar a tenir completa l’obra del nou museu, avui podem afirmar que fou un gran encert. Amb aquesta restauració, hem començat l’itinerari que ens ha de permetre completar l’ampliació i remodelació de l’actual museu.” Expressava també, mossèn Mauri, “la pau interior que experimentem en inaugurar una obra que ens havíem proposat dur a terme”, tot agraint la col·laboració de diferents institucions, encapçalades per la Generalitat de Catalunya, a través del departament de Cultura; la consellera Natàlia Garriga va ser present a la inauguració, així com la cap del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, Magda Gassó, i una nodrida representació d’especialistes del Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, vitals i incansables com sempre, acompanyats per qui n’ha estat durant els darrers deu anys i fins fa poc directora, Àngels Solé. Al costat de la col·laboració econòmica i tècnica de la Generalitat, la remodelació i restauració ha comptat amb l’aportació econòmica del Banc de Sabadell, representat a l’acte pel director regional de Lleida i Anoia, Xavier Codina.El pas fet pel Museu Diocesà marca un punt de referència de cara al conjunt del futur nou museu. Ha avançat i ho ha fet pujant també uns quants esgraons de cop pel que fa a la qualitat museogràfica i la col·lecció de peces exposades. En els gairebé nou anys de tasques realitzades per arribar a dia d’avui, la capella de la Pietat ha estat refeta en la totalitat de la teulada. Assegurada la coberta, el següent pas va ser la intervenció de desmuntatge, trasllat a les dependències del CRBM a Valldoreix, neteja i restauració del retaule de la Pietat, obra de Jeroni Xanxo, esculpit a mitjan segle XVI i daurat per Antoni Peitaví i Miquel Verdaguer el 1573, quedant de nou instal·lat a la seva capella el maig de 2016. Amb el retaule tan bellament exposat, i aprofitant el toc de sortida del gran projecte de transformar el museu de dalt a baix, la bona pensada i decisió a què feia referència mossèn Mauri, de completar la capella amb obres del renaixement vinculades a la Seu d’Urgell, ha donat fruit i ja podem visitar l’espai i veure tant orfebreria, com retaules i talles, destacant-ne per la seva singularitat i sorpresa de descoberta patrimonial –així fou en ser netejades i estudiades, com ressaltava l’arquebisbe Joan-Enric Vives en la presentació– el conjunt de 16 pintures en tela del segle XVI, les quals representen profetes i patriarques, essent una de les poques traduccions figuratives conservades de la història de l’Antic Testament, referida a Jacob amb els seus 12 fills i tres profetes. Aquesta col·lecció de sargues conservades a la catedral d’Urgell i des d’ara exposades com una miroia, són obra d’un taller flamenc i és la més antiga d’Europa, tal com ens deien dimecres els doctors historiadors de l’art Joan Bosch i Francesc Miralpeix, ben coneguts a Andorra pel seu treball editat pel Govern l’any 2017: L’art de l’època moderna a Andorra. Segles XVI-XVIII. Una joia que és referència per a altres estudis que els dos eminents estudiosos tenen com a comesa en altres indrets del Pirineu, com la Ribera de Cardós.Celebrem i agraïm al bisbat i si em permeteu focalitzar, pel seu desvetllament i tenacitat, al tàndem format per mossèn Josep Maria Mauri, com a director del museu, i Clara Arbúes, delegada de Patrimoni Cultural, el poder veure la primera fase del que serà el nou Museu Diocesà d’Urgell, feina magna sens dubte, però que ja mostra el seu ben il·luminat primer rostre. I fa molt goig, ja ho veureu quan tingueu el gust de fer-hi la visita. Entre altres, hi trobareu el cenotafi del bisbe Simeó de Guinda, a qui avui se li dedica una jornada d’estudi i projecció històrica a Sant Julià de Lòria. I també notem, com deia mossèn Mauri, aquella pau interior, sabedors que el patrimoni artístic del bisbat d’Urgell té dignament el seu lloc i mereix l’atenció i valoració com a conformador de la cultura obrada a través dels segles.