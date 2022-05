Una història de lluita (I)

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:10

En diferents articles d’opinió he intentat abordar diversos aspectes de la discapacitat però mai he parlat de la seva pròpia cultura. El fet de patir una discapacitat sobrevinguda, a més de la meva implicació en el món associatiu, així com la meva afició i passió per la lectura, m’ha portat a indagar precisament sobre la cultura de la discapacitat. Segons la definició de l’OMS, la discapacitat afecta prop del 10% de la població mundial, és a dir 650 milions de persones, passant a constituir una de les més grans minories al món i continua sent, malauradament, un tabú, passant per una subrepresentació i una minoria en l’àmbit global. Durant l’antiguitat les persones amb discapacitat eren totalment excloses de la societat perquè eren percebudes com a éssers impurs i víctimes de malediccions divines. Durant l’edat mitjana eren reconeguts, però reclosos i amagats de la resta de les persones, ja que la creença passava a estigmatitzar la persona amb discapacitat perquè es creia que havia comès un pecat en la seva vida anterior i per això Déu havia decidit fer-la viure amb una discapacitat, per castigar-la, també passava a ser una mena de missatge i advertiment per a la resta de les persones per incitar-les a tenir un comportament exemplar. Amb els anys hi va haver un avanç, però relatiu, ja que les persones amb alguna discapacitat eren parcialment integrades a la societat, però perquè la visió de la discapacitat no espantés ni molestés la resta de la societat els continuaven tancant i amagant. El segle XVII és sinònim de progrés i canvis i la discapacitat serà interpretada sota una perspectiva mèdica, la qual cosa permetrà a les persones amb discapacitat ser ateses des d’un punt de vista no solament social, sinó sobretot mèdic, ja que alguns rebran tractaments i es curaran. Els corrents de pensament d’aquest segle, especialment els filòsofs de la il·lustració, també inclouran les persones amb discapacitat.