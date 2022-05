Una bona elecció per a Andorra

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:06

Dissabte passat, 14 de maig, els companys i companyes del Partit Socialdemòcrata vam aprovar el procés de primàries per escollir el nostre candidat o la candidata a cap de Govern per a les pròximes eleccions nacionals.Quan parlem de primàries parlem de democràcia, de vida activa en un partit i de participació ciutadana, i més enllà de les candidatures, m’agradaria expressar allò que signifiquen per al PS.Nosaltres sempre hem defensat la importància d’una vida política més activa, amb lleis més accessibles per a tot­hom, amb mesures com la reducció dels anys necessaris per obtenir la nacionalitat i la possibilitat del vot a les eleccions comunals per als residents. Unes lleis més democràtiques i més representatives. Perquè si només uns quants poden votar, només es fan polítiques per als que no tenen problemes d’habitatge, problemes de sous, problemes amb les pensions... En definitiva, per a aquells que viuen lluny de la nostra realitat.És per això que des del Partit Socialdemòcrata permetem que tota la ciutadania amb residència legal a Andorra –sigueu militants o no– pugueu ajudar-nos a escollir, amb el vostre vot, el nostre candidat o candidata. Perquè creiem que el/la cap de Govern ha de ser el/la cap de Govern de totes i de tots i que una Andorra per a tothom ha de ser prioritari.Puc assegurar, com a secretari d’organització de la formació, que el nostre candidat o candidata sí que mirarà de defensar i donar solucions per al gran percentatge de població que, malauradament, ens costa arribar a final de mes. Aquells que vivim ofegats per les actuals polítiques neoliberals que ens han portat a un model de país insostenible per a la classe mitjana i sense cap alternativa per sobreviure.El nostre candidat o candidata buscarà que totes les persones que vam sortir l’1 de maig –i les que no ho van poder fer o que no van gosar manifestar-se– puguem viure en unes condicions dignes.Andorra és –i ha de ser– plural, més enllà d’orígens o nacionalitats i, així ho defensarà el nostre candidat o candidata a cap de Govern. Perquè el PS està obert a tothom i la nostra voluntat és fer una Andorra on tots i totes hi tinguem cabuda.