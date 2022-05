Sobre la neutralitat d'Andorra

Actualitzada 20/05/2022 a les 06:09

Entre els llibres que vaig adquirir en la Diada de Sant Jordi es troba el recentment publicat per la consellera Carine Montaner.En la lectura d’aquest breu assaig em sorprèn la peculiar interpretació dels valors andorrans que suposadament una consellera de la Vall hauria de conèixer perfectament per no transgredir la legitimitat, i en canvi, segon Montaner, la nostra neutralitat és d’obligat compliment en el context universal.No comparteixo de cap manera aquesta teoria, i defenso amb rotunditat que només cal contemplar la neutralitat d’Andorra dins d’un eventual conflicte entre França i Espanya, però no en cap circumstància bèl·lica entre altres països.El nostre himne diu clarament “Princesa nasqué i pubilla entre dos nacions neutral” (no veig cap coma entre “nacions” i “neutral”), el que assenyala d’una manera clara i precisa que el nostre Principat s’ha de mantenir neutral davant qualsevol litigi entre els països veïns, però de cap manera ens obliga a fer l’andorrà en altres contextos.Ja fa temps que Andorra està considerat com un estat lliure i sobirà amb un estatus equiparable al dels altres països, i el nostre vot a l’ONU té el mateix valor que, per exemple, el dels Estats Units o la Xina, i per tant cal desterrar el poruc concepte segons el qual hem d’evitar mullar-nos davant una situació de conflicte com hem fet sempre.Em deixa estupefacte llegir que a partir d’ara estem en perill, que potser haurem d’anar amb armilles antibales i fer-nos protegir per serveis de seguretat quan sortim del país per evitar ser agredits.Francament, aquest posicionament em provoca vergonya, i arribat el cas prefereixo morir d’un tret al pit que d’una fletxa clavada al cul.Considero que la condemna ferma de la invasió russa al poble d’Ucraïna ha estat una decisió valenta del nostre Govern, que per primera vegada ha trencat amb una tradició poc mereixedora.Des d’aquí un gran chapeau al Govern d’Andorra, i per l’opinió copsada aquest sentiment és compartit per quasi la totalitat dels andorrans.Com no pot ser d’una altra manera, per la meva condició de cònsol d’Ucraïna a Andorra, només puc agrair el conjunt de decisions i mesures preses per Andorra davant aquesta injusta i brutal agressió, i que entenc que ha de marcar la futura via d’actuació dels nostres governs, que confirmaran d’aquesta manera un comportament madur i digne, com correspon a un país que es vol representatiu dins el concert internacional.