Madriu: un any després

Actualitzada 17/05/2022 a les 06:31

Demà farà un any de l’acte que van fer els cònsols d’Escaldes-Engordany, Encamp, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria per escenificar el consens en la redacció de la nova ordinació reguladora de la vall del Madriu-Perafita-Claror. Aquella fotografia conjunta entre Rosa Gili, Jean Michel Rascagnères, David Astrié i Josep Majoral plasmava un acord que feia temps que es buscava, les quatre administracions s’alineaven en les accions per preservar la fauna, flora, el valor paisatgístic i cultural de la vall. Només calia un darrer pas: l’aprovació als respectius consells de comú.Res feia entendre que aquest darrer tràmit fos un escull. En el cas d’Escaldes, la cònsol va declarar que estava “molt contenta del resultat final”. Però no devia ser així.Un any després, l’ordinació està encallada a causa de la negativa de la majoria escaldenca a aprovar-la en consell de comú. Sense entrar a valorar si és o no justificat, els consellers demòcrates d’Escaldes no entenem ni compartim el procedir dubitatiu i canviant de la cònsol (primer em faig una foto amb els altres cònsols, després surto a dir que no hi estic d’acord), i més tenint en compte que l’ordinació va estar en fase de revisió per part del comú d’Escaldes un any i mig abans d’arribar a un acord que a hores d’ara ha trencat.En aquest sentit, li recordaré a la cònsol unes paraules que va manifestar al Consell General el 3 de novembre del 2011, quan llavors era consellera pel grup parlamentari socialdemòcrata i va dir textualment: “No entenem l’absència total del Govern en la comissió de gestió en la qual només hi han quatre membres: un representant de cada comú.” A dia d’avui es podria dir que li sobren els altres tres representants que formen el pla de gestió.La vall del Madriu, Patrimoni de la humanitat per la Unesco, és massa important i preuada –i més a Escaldes, parròquia que s’endú la major part de la seva superfície–, perquè no es vagi a l’una. Un any després, aquesta vall que tant ens estimem segueix sense el consens i unitat que es mereix.* Núria Barquín, Consellera de DA a Escaldes