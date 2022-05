Actualitzada 15/05/2022 a les 06:39

Si parlem de lectura, la imatge que ens ve al cap acostuma a ser la d’una persona sola, absorta en les pàgines d’un llibre, aïllada del món immediat però connectada a uns personatges i unes veus que parlen dins del cap a través de les paraules escrites. Per a molts de nosaltres ha estat la nostra experiència, però el món ha canviat i la lectura també. Ara molts de nosaltres llegim un llibre i en paral·lel el comentem a Twitter o pengem la foto a l’Insta. A vegades aturem la lectura per seguir l’autor a les xarxes, o felicitar l’editor o el traductor per la feina feta. Potser llegim una ressenya o mirem un vídeo sobre el llibre, l’autor o l’època. Alguns booktubers tenen milers de seguidors i són més influents que els crítics tradicionals. Ja no llegim com abans. La lectura és fragmentària, interrompuda i complementada amb altres elements i llenguatges. I tornem al llibre amb aquest pòsit, que no és només soroll i distracció sinó elements que ens permeten valorar i llegir d’una manera polièdrica. Gràcies a internet, la lectura és més democràtica perquè el diàleg digital amb altres lectors permet construir interpretacions i significats sobre els llibres sense l’autoritat del crític. El debat entre iguals també pot ser presencial en els clubs de lectura. Parlar dels llibres que llegim és un impuls natural: el boca-orella sempre ha estat la font de recomanacions entre amics i familiars, que ara les xarxes socials han explotat. Si s’utilitzen bé aquestes eines, deixen de ser percebudes com una competència contra els llibres i poden convertir-se en un estímul per mantenir la connexió entre els joves i la lectura. L’estudi filològic de la literatura s’ha de fer a les facultats de filologia. A les escoles l’aproximació als llibres ha de ser diferent, més viva i personal, i ha d’ajudar els alumnes a establir un diàleg real no només amb l’autor, sinó també amb els seus companys i amb si mateixos. Aquestes i altres idees són les que es van presentar aquesta setmana a l’intercanvi d’experiències educatives sobre el foment de la lectura entre els escolars en què van participar alumnes, docents, bibliotecaris, especialistes i editors. Les experiències d’èxit presentades demostren que hi ha camí per córrer i que val la pena l’esforç.