Conservar per créixer

Actualitzada 15/05/2022 a les 06:42

Cada territori té un valor afegit, és a dir, algun actiu o característica única que li atorga avantatge respecte als altres. Quin és el d’Andorra? El d’Andorra és la seva qualitat de vida i el seu entorn natural. Gràcies a la bellesa del seu territori, disponibilitat d’aigua o riquesa del seu patrimoni cultural i natural, Andorra atreu activitat econòmica.Per mantenir l’atractivitat d’Andorra i per extensió l’activitat econòmica, Andorra hauria de disposar de més eines per conservar els seus principals actius. Andorra limita l’arribada de treballadors amb les quotes, però hauria de fer el mateix amb la freqüentació turística a la natura, amb la quantitat de segones residències, amb l’arribada de capitals estrangers, amb les empreses i persones que es volen instal·lar, amb la inversió immobiliària, amb la urbanització i l’edificabilitat o amb les atraccions de parc temàtic a les muntanyes.Si Andorra permetés un lliure establiment de persones, d’empreses i de capitals s’arriscaria a perdre la qualitat de vida i per tant a la llarga tota la capacitat de generar riquesa.Si Andorra segueix posant atraccions de parc temàtic a totes les muntanyes i edificant per tot arreu, perdrà tot l’atractiu. Andorra no pot acollir-ho tot, no es pot convertir en una ciutat amb centenars de milers d’habitants i atraccions de parc temàtic a tot arreu. Hauríem de posar límits i prioritzar.Portem anys de pèrdua de qualitat de vida i d’augment de la segregació social, encara que alguns indicadors econòmics o el nombre de turistes no han parat de créixer. La qualitat de vida és com la salut, la podem anar deteriorant durant anys sense que aparentment passi res, però quan es depassa un límit es perd tot de cop i ja no hi ha marxa enrere. Ens toca replantejar el model de país que estem construint.