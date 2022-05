Bonaventura Adellach, compromès amb Andorra

Actualitzada 13/05/2022 a les 06:31

El 15 de maig farà un any del traspàs de Bonaventura Adellach i, naturalment, la data recupera el seu record en la família i en tots els amics que l’havien conegut. Han passat cinc dècades de fèrtil activitat i queda rastre de la feina ben feta en la seva professió d’enginyer, promovent obres i serveis per impulsar la modernització de les Valls d’Andorra. Amb ètica professional.El seu pas per la política en la legislatura 1974-1977 del Consell General va estar inspirat en l’anhel de renovació de les institucions i l’homologació de la governança per poder resoldre els nombrosos problemes emergents. Així fou com ajudaria a orientar cap al procés constituent del país. Els protagonistes van deixant l’escena, però han quedat nombrosos escrits de l’orientació i propostes d’aquella època. Les intervencions de Bonaventura Adellach al M. I. Consell General reflecteixen bé les contradiccions i necessitats del moment.Els llibres –Realitats andorranes i objectius i Pels camins pedregosos de la... política– condensen tota una filosofia de les orientacions que creia que s’havien de tenir en compte. Altres llibres més concrets –Estadístiques de les Valls d’Andorra, Geografia i Diccionari Geogràfic de les Valls d’Andorra, Llibre blanc sobre el tabac i Geografia escolar de les Valls d’Andorra– foren un referent de documentació bàsica sobre el coneixement del país.En una etapa crepuscular, de retorn del desencís de la política andorrana i de la societat capitalista occidental, va recuperar els orígens de la població pastoral i les transhumàncies de les valls altes del Valira del Nord, centrant els seus estudis sobre el Pic d’Arcalís, la Muntanya Solar i el Calendari català natural, recolzat en l’extraordinari Forat de la Coma d’Arcalís. La sensibilitat sobre aquell món precursor del poblament de les valls d’Andorra el va fer reflexionar sobre la condició humana i la seva trajectòria fulgurant cap a un nou món desconnectat de la natura, i potencialment molt perillós.La lectura dels escrits de Bonaventura Adellach continua sent de plena actualitat quan es vol revisar el present i perspectives de l’urbanisme, els dominis esquiables, el respecte a la natura, els canvis socials i l’etern camp de la política dels andorrans. El seny que atorgava Bonaventura Adellach als andorrans d’abans, ara ja no el percebia igual quan ens va deixar, amb els nostres grans interrogants de futur.Bonaventura Adellach fou un home compromès amb el seu país, un referent en els aspectes de l’ordenament del territori i la sostenibilitat. Incòmode per a alguns, admirat per altres, amb dedicació plena al seu país i a la seva família i actiu fins que les forces li permeteren. El seu record perviu en els seus escrits.