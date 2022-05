Actualitzada 12/05/2022 a les 06:37

L’article 26 de la nostra Constitució “reconeix als andorrans el dret de lliure creació de partits polítics” i consagra que “el seu funcionament i organització han d’ésser democràtics”.Des de la meva humil opinió, no pot haver res més democràtic en un partit polític que la celebració d’unes primàries per triar el seu cap de llista a les eleccions. Aquest procediment permet a tots els afiliats tenir la capacitat de decidir qui representarà els seus ideals en uns comicis. A més, les primàries garanteixen que l’opció majoritària de totes les afiliades i afiliats és la que s’encarregarà d’encapçalar el projecte polític.Un punt a favor de consultar les bases dels partits perquè triïn el seu cap de llista és que també serveix de termòmetre per saber el suport amb el qual compta cadascun dels candidats. Una informació vital per mantenir el partit unit, dinàmic i en constant evolució, i que a la vegada permetrà prendre decisions que evitin que la militància que no ha donat suport al guanyador/a de les primàries es pugui sentir exclosa.Com ja deveu saber, Liberals ha decidit triar el seu pròxim cap de llista amb aquest procediment. Aquests darrers dies han sigut intensos en el si del partit amb tot un seguit d’informacions que s’han anat succeint i que de ben segur han sorprès gran part de la població i també de la militància.Tot i l’enrenou generat amb la renúncia de Jordi Gallardo, per deixar pas a Judith Pallarés, i la posterior aparició de la candidatura de Josep Maria Cabanes, el més important, des del meu punt de vista, és que finalment els liberals tindrem l’opció de triar el nostre pròxim cap de llista entre dues candidatures.Ara, el meu desig com a afiliada liberal és que la campa­nya de les dues candidatures sigui enriquidora, amb debats constructius i, sobretot, integradores. Només complint aquestes premisses les primàries assoliran l’objectiu de demostrar la vocació inequívocament democràtica de Liberals.