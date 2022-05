Els efectes de la covid-19 en la salut mental

Actualitzada 12/05/2022 a les 06:45

Tinc l’honor d'impartir juntament amb el doctor Corominas la conferència oberta i en català de les Jornades de salut planetària que es realitzarà avui a les 19.30 hores a la sala BSA del Col·legi de Psicòlegs d’Andorra. Parlarem sobre les conseqüències de la pandèmia de la covid-19 sobre la salut mental de la ciutadania. Tenint en compte que s’estan registrant increments a urgències, hospitalitzacions i consultes externes de psiquiatria i salut mental a tot arreu, s’ha de fer una reflexió sobre si aquest fenomen és transitori o encara creixerà al llarg dels anys vinents.A la conferència també aprofundirem sobre totes les malalties agreujades per la pandèmia, a causa de la por, el dol, la incertesa, les mesures de confinament, la soledat no desitjada... La qual cosa està provocant un increment de la incidència atesa de trastorns d’abús i dependència de substàncies, de trastorns depressius i d’ansietat, de trastorns alimentaris, de TDAH i trastorns de l’espectre autista... Amb especial atenció a les edats més vulnerables actualment: els adolescents i la gent gran, encara que afecti tothom. Tanmateix, es donaran consells pràctics i eines per superar les esmentades situacions i desenvolupar resiliència.Aleshores, tindrem temps de fer una discussió oberta a propòsit de com promoure una millor salut mental, mitjançant també la prevenció dels trastorns més importants.* Dr. Carlos Mur de Viu, Cap del servei de salut mental del SAAS