El foment de la lectura entre els joves és cosa de tots

Actualitzada 12/05/2022 a les 06:34

Ahir vam realitzar la primera Jornada sobre el foment de la lectura. Una jornada que s’emmarca en el pla de foment de la lectura entre escolars 2021-2025, que marca eixos i prioritats i que deriven de l’enquesta prèvia que va fer-se el curs 2020-2021. Les dades d’aquesta enquesta feta a alumnes de segona ensenyança confirmen que Andorra comparteix tendències amb els països veïns i Europa: alarma la progressiva pèrdua d’interès lector entre els adolescents, més accentuada en el cas dels nois, i que afecta tant la lectura de premsa com la lectura de llibres.Tornant a la jornada d’ahir, molt sovint posem en valor el fet que a Andorra tinguem diversos sistemes educatius. Evidentment, que les famílies puguin escollir a quin sistema matriculen els fills és un avantatge indiscutible, però més enllà d’aquesta virtut, també és positiu en altres aspectes menys visibles: cada sistema té les seves metodologies de treball, aproximacions i pràctiques didàctiques diferents.Cal posar en valor aquesta diversitat i una manera de fer-ho és una jornada d’intercanvi d’experiències educatives, en aquest cas centrada en el foment de la lectura. Trobar-se i compartir permet comparar i aportar noves visions i, alhora, demana un procés previ de reflexió i revisió crítica de la feina feta. L’intercanvi d’experiències educatives afavoreix l’enriquiment mutu, crea la consciència de treballar en un pla global de país, permet el reconeixement d’interlocutors i constitueix un entorn ideal per a la formació entre iguals.Afortunadament, hi ha un ampli consens social sobre la necessitat de promoure els hàbits lectors entre els joves. Els centres escolars constitueixen l’eix de referència i motor per a la promoció de la lectura entre els joves: és a l’escola on s’aprèn a llegir, on es descobreixen lectures que no s’obliden i on els bons professors contagien la passió pels llibres. Però el pla també ha tingut en compte altres actor del sector del llibre com les biblioteques, els llibreters i els mitjans de comunicació.La baixa motivació per la lectura es veu afectada per la poca presència dels llibres i la lectura en la vida dels nostres alumnes. Per això la socialització de la lectura és un eix prioritari. Entre tots hem de fer l’esforç per recuperar l’espai que el llibre i la lectura han de tenir en les seves vides. Soc plenament conscient que quan parlem d’adolescents aquesta no és una tasca fàcil, però sens dubte ajuda, i molt, que vegin llegir els professors, els familiars i els companys. Aconseguir-ho és feina de tots.L’enquesta també confirmava el que tots intuíem: hi ha una cor­relació positiva entre els bons hàbits lectors i el rendiment acadèmic. Els alumnes que llegeixen més són els que obtenen més bons resultats. El repte és important, però el resultat que podem tenir és majúscul.I encara hi ha un element més important: l’impacte maduratiu, emocional, de comprensió del món i de descoberta d’un mateix que et donen el bagatge de les bones lectures. M’agradaria evocar les paraules de l’exministre francès de Finances Bruno Le Maire, quan confessava que el tema de la lectura s’havia convertit en una lluita domèstica amb el fill adolescent i li deia que recomanar-li que llegís no era per molestar-lo, sinó perquè llegir és un plaer enorme que desenvolupa la imaginació, que permet obrir-se a mons radicalment nous i que una persona totalment desconeguda ens parli secretament a l’oïda, en el silenci de la lectura, per dir-nos coses de nosaltres mateixos que mai no hauríem sabut si no les haguéssim llegit.Aprenem més sobre el desig de l’aventura llegint Robinson Crusoe que marxant directament de viatge. O quan l’ànsia, la gelosia o el desig se’ns mengen per dins quan estimem sense ser correspostos, n’hi ha prou de llegir els grans clàssics per entendre aquests sentiments. Paraules que ens calmen, que tenen un efecte balsàmic perquè et fan entendre que tots formem part d’una comunitat que experimenta i sent les mateixes coses: no estem sols. Aquesta és la singularitat de la lectura: és un acte solitari que ens obre i ens connecta a la resta del món.Hem d’aconseguir fer entendre als nostres joves que qui no llegeix mai, només té una vida; els lectors vivim mil vides abans de morir.* Ester Vilarrubla, Ministra d’Educació