Dipòsit de comptes

Actualitzada 11/05/2022 a les 06:17

Segons la modificació de la Llei de de la comptabilitat dels empresaris, s’estableix que tots els empresaris estan obligats a dipositar els seus comptes anuals... Fins ara aquells empresaris persona física amb uns ingressos anuals inferiors a 150.000 euros no tenien aquesta obligació. Sí que tenien, però, l’obligació de dur una comptabilitat. Ho feia tothom? La Llei diu que el pla general de comptabilitat és d’aplicació per als empresaris persones físiques que realitzin activitats empresarials o professionals, les societats mercantils i altres entitats que efectuïn activitats empresarials o professionals (Resumint...). L’arrendament de béns immobles és considerat una activitat econòmica. Duen realment una comptabilitat? Que tothom tingui l’obligació de dipositar els comptes no em sembla malament, personalment sempre ho havia demanat. És l’única manera que es compleixi la llei. El problema rau, però, en la forma de dipositar aquests comptes. Fins ara es podia fer un model simplificat fins a uns ingressos inferiors a 600.000 euros que tampoc era gaire complicat de confeccionar, es diposités o no. Aquest model ha estat eliminat i tothom que tingui uns ingressos inferiors a sis milions està obligat a presentar el model abreujat que ja no és tan senzill de confeccionar. Un altre problema rau en el fet que tan sols es poden utilitzar els mitjans electrònics com a únic mecanisme de comunicació. No tothom n’està preparat o disposa dels mitjans necessaris per fer aquesta tasca. És obligatori dur una comptabilitat, és obligatori dipositar els comptes. Això és molt clar. Tothom podrà fer-ho. Això ja no ho és tant.