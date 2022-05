Frenar el bullying

Actualitzada 10/05/2022 a les 06:18

La setmana passada va tenir lloc una conferència sobre assetjament escolar organitzada per la Fundació Crèdit Andorrà, pilotada per dos psicòlegs clínics, José Ramón Ubieto i Jordi Royo, que ens va tornar a recordar, malauradament, la gravetat d’aquesta temàtica. Les dades demostren que cada any es detecten més casos de bullying i ciberbullying a les escoles.Anys enrere, quan un nen pegava o increpava un company o companya a l’escola, no se li donava excessiva importància. “Són coses de nens”, es deia.Avui dia, el fet que els infants o joves agredits psicològicament, físicament o moralment de manera repetida ho aconsegueixin denunciar ha fet que se’n parli més i que aquest problema pugui sortir a la llum.És important, però, diferenciar l’assetjament escolar d’altres actituds entre iguals, com ara una broma pesada aïllada o una baralla. Per parlar d’assetjament cal que les conductes agressores es reprodueixin de manera habitual, amb intenció de ferir la persona i que aquesta segona no tingui l’eina per fer-hi front i defensar-se. Poden ser agressions físiques, verbals, socials o digitals. Aquestes últimes, essent cada cop més freqüents.Per al professorat, en l’àmbit escolar és difícil detectar tals conductes però, a vegades, des del grup classe que conviu podem ser testimonis del malestar que pateix un infant o jove per alguns senyals d’alarma que deixen entreveure ansietat, descens de l’autoestima, quadre depressiu, fracàs escolar, absentisme i, fins i tot, fòbia a l’escola. Si es detecta, és important que s’estableixi la comunicació necessària i que flueixi la confiança entre el docent i les dues persones afectades, separadament, per escoltar-les i orientar-les cap al professional indicat que les podrà ajudar.Tant des del nucli familiar com escolar és fonamental insistir en la importància de treballar valors com el respecte i la tolerància cap als altres, així com ensenyar a gestionar i expressar les pròpies emocions, fet que també facilita l’adquisició d’empatia.Reforçant dits valors de la mà dels pares i de l’escola aconseguirem erradicar uns actes que malmeten els nostres infants i joves, que tant compten per a nosaltres.