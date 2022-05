Una nova realitat

Actualitzada 09/05/2022 a les 06:08

He escrit reiteradament sobre la defensa dels drets socials i laborals des del convenciment que assegurar-los és de justícia.I tot i ser un dret reconegut constitucionalment, el seu respecte es troba condicionat per diversos factors, sobretot econòmics.Aquesta visió cal fer-la des de diferents aspectes que condicionen l’assoliment d’aquests drets.Conèixer quines són les condicions de vida dels ciutadans, les seves necessitats i quin hauria de ser el seu nivell de benestar hauria de ser una preocupació fonamental, no només de les institucions sinó del conjunt de la societat.Ens trobem en un context complex en el qual el preu dels productes ha pujat de forma considerable, disminuint el poder adquisitiu i provocant que cada cop hi hagi més ciutadans amb dificultats per poder cobrir les despeses mensuals.Per un altre costat, per a la gran majoria dels jubilats la pensió és la principal font d’ingressos i, per tant, d’aquesta pensió en depèn la seva capacitat de fer front a les necessitats bàsiques.En conclusió, quan parlem de benestar hem de tenir present el cost de la vida al qual s'ha de fer front amb uns ingressos donats.Cada dia veiem a les xarxes socials queixes dels ciutadans pels preus desorbitats dels pisos, tant de lloguer com de venda. El preu de la benzina s’ha alçat a un nivell que pocs ens hauríem imaginat veure. El preu dels aliments, de la roba, del calçat, i un llarg llistat que dificulta els ciutadans poder fer front amb els seus salaris.I aquest és el peix que es mossega la cua. A menys ingressos, menys consum. A menys consum, menys empreses, menys llocs de treballs, i augmenta l’atur.Aquestes dificultats de les famílies per arribar a final de mes es tradueixen en un augment de demandes d’ajudes socials. Aquesta realitat que cada cop és més present a Andorra no s’assembla gens al nostre passat recent, d’anys enrere. I per empitjorar les coses, l’altre dia escoltava als mitjans de comunicació que als EUA i a Europa es volen apujar de nou els tipus d’interès per combatre l’augment de la inflació. Una mesura que té un impacte important sobre les hipoteques. Tot aquest escenari representa un cercle negatiu amb un únic afectat, que és el ciutadà.