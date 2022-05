Reinvestidura coprincipesca

Actualitzada 08/05/2022 a les 06:31

Ahir, 7 de maig del 2022, Emmanuel Macron va ser reinvestit President de la República Francesa per als propers cinc anys –iniciant el segon mandat el pròxim 14 de maig– en una cerimònia solemne al Palau de l’Elisi a París a la qual han assistit el cap de Govern, Xavier Espot, i la síndica general, Roser Suñé, en representació d’Andorra. Alhora, ha esdevingut Copríncep d’Andorra, quelcom que sí que sabem aquí a casa nostra però que només saben els francesos que més s’interessen per aquestes coses. És, de fet, quelcom que en general causa certa sorpresa als amics francesos que he anat fent, tanmateix esdevé sempre un bon al·licient per explicar i, en definitiva, donar a conèixer el nostre sistema de Govern i de retruc la nostra història.És interessant veure com en un sistema semipresidencialista com ho és França, no és el Parlament sinó el President del Consell Constitucional, Laurent Fabius, qui fa la lectura dels resultats i proclama al president. A la Salle des Fêtes, en un lloc destacat, el Gran Collar de la Légion d’Honneur que li correspon en tant que Gran Mestre de l’Orde, símbol de la continuïtat de l’Estat i de l’autoritat presidencial. No l’han lluït d’ençà del mandat de Georges Pompidou, però cada nou president grava el seu nom al revers d’una de les baules –i només en queden 2 de buides.La cerimònia ha estat, d’acord amb els mitjans francesos, més sòbria del que és habitual, comptant enguany amb 500 convidats. Es destaca el discurs, que va aglutinar, des de “la urgència dels temps que vivim”, diversos punts d’imperiosa actualitat política: la guerra a Ucraïna i la Unió Europea –amb esment a una nova autonomia europea–, la crisi energètica i gran esment a l’ecologia –clau per garantir un planeta més habitable–, sense oblidar elements més directes de temàtica nacional però també europea, proposant una “nova forma de govern” que implicarà reformes en clau que reforçaran el país i el faran més fort.Com bé ha indicat, els temps que vivim són convulsos a tot Europa. Al nostre Copríncep li esperen grans reptes a França i a Europa, però també des del seu rol institucional a Andorra. Li desitjo, per tot això, molts èxits i encerts en aquest segon mandat.