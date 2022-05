Actualitzada 07/05/2022 a les 06:09

L’enuig és una emoció forta que algunes persones tendeixen a evadir o evitar. És probable que algunes vegades al llarg de la teva vida hagis rebut missatges dient-te que enutjar-se és dolent o està malament. Potser et van ense­nyar que l’enuig només serveix per danyar relacions i només provoca sensació d’abandonament. Fins i tot, pot ser que et trobis al costat receptor de l’enuig d’una altra persona i això t’hagi provocat inseguretats o por.Entendre l’enuig et permet desenvolupar una perspectiva més sana d’aquesta emoció. Quan l’enuig és expressat de forma apropiada pot millorar una situació o relació.T’invito a reconèixer que l’enuig és un tipus d’emoció i sentiment com també existeix la felicitat i la tristesa per esmentar-ne algunes. Tota emoció et dona una pista, et comunica com et sents i t’informa del tipus d’experiència que estàs vivint. Les emocions no són bones ni dolentes, simplement són. La diferència rau en què decideixes fer amb aquesta emoció i com hi respons.Et recomano fer consciència de com decideixes expressar l’enuig. Com pot ser negatiu o positiu, com et destrueix o com et construeix. Expressar el que t’incomoda i molesta pot ajudar-te sempre que no facis mal a la persona amb qui vulguis resoldre aquesta sensació d’incomoditat o molèstia. La claredat mental és clau per transformar com entenem l’enuig.Et recomano deu accions que et poden ajudar a positivar l’enuig i sortir-ne ben parat: 1. Pensa abans de parlar, no et precipitis. 2. Quan et tranquil·litzis, expressa a una persona de confiança el que veritablement sents. 3. Fes una mica d’exercici i algunes respiracions profundes. 4. Pren-te un temps per reflexionar. 5. Identifica possibles solucions. 6. Recorre a les declaracions en primera persona. 7. No guardis rancúnia. 8. Fes servir l’humor per alleujar la tensió. 9. Practica tècniques de relaxació. 10. Identifica quan cal cercar ajuda.