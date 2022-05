Toca decidir

Actualitzada 06/05/2022 a les 05:58

L’1 de maig passat va ser un dia històric. Mai tanta gent havia sortit al carrer per alçar la veu per allò que és obvi. Mai tanta gent havia dit tan clar prou a les polítiques de DA, que ens ofeguen a tots. Mai tanta gent havia alçat la veu dient que no és que no estiguem millor, sinó que estem pitjor que abans.Des del PS fa anys que avisem que la situació no es pot sostenir més i que la gent no pot continuar vivint a Andorra amb sous que moltes vegades són inferiors als preus de l’habitatge i amb tarifes de serveis com la llum, els carburants i la cistella de la compra que cada cop són més alts.Ens alegrem que per fi DA, després d’anys de no voler escoltar-nos ni a nosaltres ni a la ciutadania, hagi començat a posar mesures. Però també volem fer palès que no són suficients.En primer lloc, anuncien una pujada del salari mínim fins als 1.200 euros, com a gran solució. No soluciona res perquè els preus estan molt més alts que abans. Des del PS reclamem que DA compleixi la seva promesa electoral i l’apugi fins a la xifra que recomana la Carta Social Europea, el 60% del salari mitjà. Per tant, el salari mínim hauria de ser, actualment, de 1.300 euros.Pel que fa a l’habitatge, no impulsen cap política per evitar l’augment i els preus excessius dels lloguers. L’única solució que han trobat és donar ajudes per pagar-los. No eliminen els excessos, sinó que paguen una part, un fet que provocarà que els lloguers s’encareixin encara més. Les propostes del PS són mesures per solucionar el problema ara mateix, però també a llarg termini. Com? Passant per un registre de la propietat que sigui obligatori i seguint per un control del preu del lloguer amb taxes als que més cobren.Ens trobem en un moment en què viure a Andorra és molt difícil, fet que deixa en evidència el model de país que ens ha imposat DA i que, com s’està veient, no és aquell que necessitem. Un model de país en què s’està propiciant que la classe mitjana desaparegui, l’escletxa social sigui cada cop més gran i on no hi ha una alternativa perquè no saben com resoldre la situació a la qual ens han abocat.Andorra ho ha dit ben fort. Aquest Govern en lloc d’ajudar-nos ens complica la vida. Ara toca decidir.