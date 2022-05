Què estem fent malament

Actualitzada 06/05/2022 a les 06:02

El 27 d’abril es va commemora per segona vegada a Andor­ra el Dia nacional del conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, una data molt important impulsada a través de la Federació Andorrana d’Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD). La finalitat d’aquest dia és promoure el coneixement, la difusió i la presa de consciència sobre la convenció i els seus principis, tot estenent la cultura dels drets humans a l’esfera de les persones amb discapacitat.Comptar amb un dia anual dedicat a la convenció ajuda a fer que aquest tractat sigui més conegut, assimilat i d’obligat compliment per a totes les instàncies concernides i tenir l’oportunitat de manifestar per part dels moviments associatius tot el que promou la convenció, el seu seguiment, compliment i desplegament, i no oblidar que és l’instrument internacional per protegir els drets i la dignitat de les persones amb discapacitat, tot recordant que la convenció va ser signada i ratificada sense reserves pel Govern d’Andorra.El conveni fa esment especial a les mesures que els estats part han d’aplicar per poder garantir, entre altres, la igualtat davant la llei i la no-discriminació, el reconeixement de la personalitat jurídica en condicions d’igualtat així com l’accés a la justícia, el dret a no ser sotmesos a l’explotació, a la violència, el dret a la llibertat, el dret a no ser sotmesos a tractaments cruels, inhumans o degradants, el dret a la llibertat d’expressió, opinió i accés a la informació, dret a l’educació, dret a la salut, dret al treball, dret a la participació a la vida política i a la vida pública.El conveni fa especial èmfasi en el dret de les persones amb discapacitat a la seva autonomia de vida i a la seva inclusió en la societat i s’han de garantir i aplicar mesures amb vista a la sensibilització de la societat envers la situació de les persones amb discapacitat.