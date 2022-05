Coses de casa

Actualitzada 06/05/2022 a les 06:05

Una part del patrimoni etnològic de les cases d’Ordino tornarà a estar exposat al públic per segon any consecutiu a l’Era de Casa Rossell a partir d’aquest divendres i durant tot el cap de setmana en el marc de la Fira del bestiar. Si l’any passat la mostra la vam dedicar a les eines del camp i les cases van obrir les seves eres per desempolsegar i ensenyar a tothom aquelles forques, arreus, andans o dalles amb què els seus pares, padrins i repadrins treballaven diàriament, enguany hi podrem trobar els objectes domèstics de la llar amb els quals els nostres avantpassats afrontaven el seu dia a dia.L’interior de l’Era Rossell la trobareu dividida en quatre espais expositius amb els elements més representatius de cadascun d’ells que han aportat les famílies ordinenques. La cuina, com l’espai central de la casa, on es fa el menjar però on també s’hi passa la major part del dia. El soler, una de les estances més grans i només utilitzat per a les grans ocasions. El celler, el lloc d’emmagatzematge d’aliments i begudes. I, finalment, l’habitació com a espai de descans.Però tot i que portem dies treballant-hi amb la Lurdes i el Xavier, el gran valor d’aquesta exposició, que porta per títol Estris d’una època oblidada, és la gran resposta i participació que han fet les cases pairals d’Ordino, tal com ja va passar l’any passat, per ensenyar aquest patrimoni que habitualment tenen desat o no està a l’abast de tothom. A tots ells, moltes gràcies per ajudar-nos a fer-ho possible.