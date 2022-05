Actualitzada 05/05/2022 a les 06:12

Fer el transport públic gratuït pot semblar, de bones a primeres, una mesura fantàstica per reduir els costos quotidians dels ciutadans del Principat i, a l’ensems, lluitar contra el canvi climàtic. A més, trobo que és una gran mesura de cara a la galeria en un any electoral com el present, per tant semblaria que tothom hi surt guanyant: les famílies, el planeta i el Govern. Tanmateix, el concepte gratuïtat pot enganyar-nos, perquè evidentment les empreses concessionàries de les línies de bus del país no treballaran de franc a partir d’ara. Això vol dir, doncs, que la factura d’aquesta gratuïtat l’haurà d’assumir el Govern, altrament dit tots nosaltres. I quant ens costarà, això? De moment no hem vist les xifres, però barat no serà, això segur. Cal recordar, a més, que segons algunes concessionàries, l’executiu té un deute important amb elles, un deute que ha estat portat a la Batllia fa cosa d’un parell de setmanes. Amb la gratuïtat, doncs, la pilota corre el risc de fer-se encara més gran... L’altra pregunta és a quanta gent beneficiarà la mesura. A priori, a tot aquell que ho vulgui, sí, però l’accés al transport públic no és igual a totes les par­ròquies, per distància respecte a les parades i per freqüència. Sorprèn, d’altra banda, que aquesta mesura es prengui ara que els usuaris de bus del Principat disposen d’un abonament mensual assequible de viatges il·limitats. Així doncs, el que a primer cop d’ull pot semblar una bona mesura per celebrar, penso que sense veure els números i per feta a la babalà potser pensant massa els propers comicis ens pot deixar alguna sorpresa negativa... Esperem que no sigui així!