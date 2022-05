Actualitzada 05/05/2022 a les 06:07

En una accepció àmplia i força recent, el terme addicció significa una inclinació, una obsessió, una obligació o una dependència física o psicològica excessiva d’una persona. I, avui en dia, existeixen una multitud d’addiccions diferents, algunes de les quals més recents que les altres, ja que no existien fa encara pocs anys. Entre les més conegudes podem trobar la drogoaddicció, la ludopatia, el tabaquisme, l’alcoholisme o encara l’addicció a l’esport, al sexe, a la pornografia, a l’ordinador, als videojocs, al menjar, al treball, a la compra, a persones concretes, etcètera. Podria omplir la columna d’avui només amb les diferents tipologies d’addiccions que existeixen i no acabaria pas amb la llista, ja que la dependència física o psicològica pot versar sobre qualsevol objecte, persona, substància, activitat o comportament. I un dels problemes majors de la nostra societat és que cada vegada tenim més persones amb addiccions, i la pandèmia no ha ajudat gens a reduir-les, tot el contrari. Fem un petit exercici per tal d’entendre-ho. Si es considera que ser addicte al telèfon mòbil implica que l’estigui utilitzant de forma constant i repetitiva, amb certa obsessió, i que visqui amb molta tensió o agressivitat el fet de no poder-lo utilitzar (per la normativa del lloc on em trobo, perquè me l’han confiscat o me l’he deixat a casa, etcètera), podeu dir-me quantes persones coneixeu en aquesta situació, incloent-vos a vosaltres mateixos? Segurament que unes quantes, no ho dubto pas. I si féssim l’exercici amb els videojocs, la tauleta o fins i tot l’esport, segurament ampliaríem encara més la llista. Les addiccions no són sanes i hem d’aprendre a reconèixer-les per tal de poder-les tractar, ja que només si en prenem consciència podrem demanar ajuda (o acceptar ajuda per part d’altres persones) i modificar posteriorment la nostra conducta, alliberant-nos-en.