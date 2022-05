Transformació digital al sector turístic

Actualitzada 04/05/2022 a les 06:20

El sector turístic és pioner en la digitalització, transformació digital i innovació en totes les seves àrees de negoci.Malauradament, aquesta digitalització i transformació digital al nostre país li costa cert esforç implementar-se.Cal que entenguem aquesta transformació digital del nostre sector com a procés estratègic del negoci, per tal de cercar i aconseguir la millor planificació, organització, gestió, control i funcionament del negoci.Com a forma en què s’estructuren les organitzacions per adaptar-se i canviar la seva cultura corporativa i potenciar les innovacions que aprofiten la tecnologia, i porten els seus negocis a nous i millors nivells de creixement.Aquí cal tenir en compte dos vessants clars:Pel que fa a la part estratègica interna del negoci es busca optimitzar la nostra gestió amb implantació de processos i les eines que la fan mes eficient, com ara la implementació del Lean Management (millora contínua i petits canvis constants per millorar eficiència i qualitat) i Agile Management (implementació de metodologies per incrementar velocitat i agilitat dels processos) de Esteos, que no només millora resultats d’eficiència en l’àmbit operatiu, sinó que també repercuteix en una millora de l’experiència del client en el nostre sector i dona als equips de treball major agilitat i eficiència.En l’àmbit intern busquem punts claus, com ara:–Incrementar els ingressos, ja no únicament via analògica, sinó també via digital; millorar i incrementar el tràfic i reserves de la web per tenir més i majors controls de les dades i demandes dels clients.–Reduir els elevats costos d’intermediació; acabar amb les desviacions dels nostres preus i serveis oferts per tercers i la dependència de certs distribuïdors.–Reduir els costos operatius.–Millorar la qualitat de producte i serveis.–Millorar els resultats dels clients.Podem emprendre diverses accions per aprofitar aquesta transformació digital que es indispensable per ser competitiu i respondre encertadament a les demandes dels clients; ja no es tracta només d’oferir experiències úniques, sinó també de personalitzar la nostra oferta a la demanda que en fan els clients; obtenir informació sobre les seves preferències, gustos, necessitats, així com poder maximitzar i administrar millor els preus i les tarifes del nostre negoci.Cal controlar i millorar la reputació del nostre negoci, fer-ne seguiment i administrar les opinions en temps real de les diverses xarxes socials i aplicacions, la immediatesa i l’agilitat de les organitzacions a donar resposta a les inquietuds dels clients és la peça clau dels bons resultats.Tenim diverses accions a emprendre en aquesta digitalització i transformació digital que necessitarà professionals ben formats i preparats per tal d’extreure’n el màxim benefici.Implementació de panys electrònics a les portes de habitacions/apartaments; aquest servei ha tingut un ràpid creixement degut a la pandèmia viscuda els darrers anys degut a la covid-19, ja que redueix la interacció física entre persones i redueix el risc sanitari; però cal anar més enllà, també permet al client major independència, estalvia temps al cient i al front office/recepció.Possibilitat de realitzar el check in online, no es tracta únicament de disminuir el temps perdut en tràmits pel front office i pel client, sinó també millorar l’eficiència del nostre equip i reduir pèrdues de temps ineficients.Aquesta adaptació i transformació digital de què parlem permet als establiments i empreses del sector ser més sostenibles i obtenir una gran eficiència energètica amb l’estalvi que això suposa.La despesa energètica del sector representa una suma important negativa per als nostres balanços econòmics. La implementació d’eines de domòtica pot reduir aquesta despesa en més d’un 30%.El punt en què cal una major millora és en la gestió de les dades obtingudes dels nostres clients.Un cop obtingudes, com les processem per tal d’aprendre sobre i dels nostres clients, l’orientació al servei del nostre sector necessita aquest coneixement per tal d’arrodonir el producte emocionalment, però també per identificar futures tendències i desviacions.* Miquel Jolis, Consultor a Horwath Htl Andorra