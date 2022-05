Actualitzada 04/05/2022 a les 06:13

Govern ha anunciat un paquet de mesures per millorar el poder adquisitiu de la població. D’entrada he de dir que em sembla molt bé però que el trobo insuficient. L’augment salarial del 3,3% per a tots aquells treballadors que percebin menys de 27.130 euros, corresponent a l’IPC i que afectarà unes 24.500 persones, no em sembla gens malament, doncs penso que tothom hauria de percebre el seu salari incrementat cada any amb el cor­responent IPC. Tampoc trobo malament l’augment del salari mínim, encara que tampoc sigui gran cosa. Em sembla perfecte que el transport públic sigui gratuït, encara que el pagarem tots d’una manera o altra. El que no veig gaire clar és com ho podran assumir molts empresaris, que segons el càlcul de la CEA aquest augment ascendeix a uns 16 milions d’euros. Les mesures anunciades per Govern no miren ni cap a l’empresa, ni sobretot tampoc miren cap als autònoms. Trobo una mancança que aquestes mesures siguin per a tothom. El problema que veig imminent és que la crisi empresarial augmentarà constantment i ràpidament, ja que si afegim a aquest augment dels salaris, l’augment dels costos (com, per exemple, la cotització a la CASS, els carburants, l’electricitat i altres...), si afegim també que molts empresaris hauran de començar a retornar els crèdits tous rebuts per la pandèmia, si afegim les noves obligacions comptables amb el dipòsit de comptes per a tothom... Crec que la veritable crisi empresarial per a aquells que han pogut sobreviure a la pandèmia començarà ara. Per tot plegat i altres motius més penso que les mesures anunciades no són suficients.