Una nena en les TIC, un pas cap a la consecució de la igualtat (i II)

Els experts han detectat tres causes fonamentals per les quals hi ha tan poques dones en el món de la tecnologia:1. La falsa creença que les nenes i dones no compten amb l’habilitat necessària: les nenes tenen les mateixes capacitats i habilitats que els nens en l’àmbit de les ciències i les tecnologies. La seva condició en el món no els permet accés a la igualtat d’oportunitats.2. La percepció que les dones són millors quant a habilitats socials i pitjors en tecnologia: ser social no implica mancar d’habilitats tecnològiques.3. Desavantatges educatius: també persisteix una problemàtica molt enquistada als països econòmicament deprimits o en els sectors socials menys afavorits, en els quals se li brinda l’oportunitat d’estudiar a l’home sobre la dona.És important recordar que les nenes enfronten alguns obstacles que retarden el seu accés a les TIC, com a barreres socials i culturals, situació econòmica, falta de models a seguir i autoconfiança, etcètera.En alguns països com l’Índia, el Pakistan i el Marroc, la vida de les nenes es veu amenaçada de mort en usar un telèfon mòbil o les xarxes socials (Devex, 2017). En algunes regions la bretxa va en augment, i això reforça les desigualtats de gènere perquè nega a les dones i a les nenes l’oportunitat d’accedir a l’educació, de trobar ocupacions més ben remunerades i de fundar empreses.Per què és tan important que les nenes i dones en general s’interessin per les TIC? Més enllà d’un problema de gènere, és que la falta de dones amb aptituds per a la utilització i desenvolupament de les TIC porta com a conseqüència una greu disminució en el desenvolupament econòmic i social dels països.Si la població femenina, que resulta també ser la majoria, no compta amb les habilitats ni el coneixement necessari per exercir tasques relacionades amb les TIC, ni s’involucra en el desenvolupament de nous elements que puguin generar progrés en aquest àmbit, el món sofrirà un estancament.Les nenes d’avui són les dones adultes del futur. Han de rebre el mateix tracte i accés a l’educació i les oportunitats laborals en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que els nens.En una economia mundial cada vegada més digitalitzada, la bretxa digital entre els gèneres té una greu repercussió sobre els drets de les nenes i les dones. Per acabar amb aquesta bretxa han d’ocórrer almenys tres coses: facilitar l’accés igualitari a les tecnologies digitals i a internet per a les nenes i les dones; encoratjar i invertir en les nenes i les dones amb la intenció de desenvolupar les seves habilitats en les TIC fomentant els seus estudis i ocupacions en aquest camp, i permetre que les dones i les nenes assumeixin rols de lideratge en la tecnologia.És imprescindible que aquestes tecnologies es posin a l’abast de tota la població per poder reconstruir les comunitats i les economies de manera que siguin més fortes i per resoldre molts dels problemes més apressants del món.Cooperand intervé des de fa quasi una dècada en la formació de nenes i joves en les TIC. Educació Digital, un projecte que neix el 2014 de la mà de Govern d’Andorra i que avui és autosostenible, ofereix un tècnic bàsic, mitjà i superior, homologat pel ministeri d’Educació bolivià, més un projecte, Entorn Digital, que avui té com a resultat global més de 12.600 nens, nenes i joves en situació d’exclusió social que han estat certificats. Estudis que els permetran en un futur proper incorporar-se al món laboral en unes condicions d’avantatge respecte a la població del mateix perfil de la regió que manquen d’accés a les TIC. De tot el nostre univers, quasi un 45% han estat nenes i dones.Seguim lluitant per l’equitat i fomentem la inclusió com a motor necessari per a la igualtat, potenciant les oportunitats a les quals han estat negades per la seva condició (nena i pobre) i per la cultura arrelada en un patriarcat que les ha incapacitat per assolir una vida digna i en igualtat de condicions.