Actualitzada 29/04/2022 a les 06:07

El 4 de maig del 1993 és un data clau per a Andorra. Encara que tots tinguem en ment que el 14 de març és el dia en el qual va canviar el Principat, la publicació de la Constitució al Butlletí Oficial no es va fer efectiva fins aleshores. Una data que, l’any que ve, celebrarà tres dècades.Per això, ahir vam presentar el projecte 30 anys de Constitució: Mirant cap al futur: una sèrie de debats i taules rodones que se celebraran a diverses parròquies amb ponències d’experts en temàtiques com l’habitatge, la transició ecològica i el model econòmic, el sistema electoral i la nacionalitat, el poder judicial i l’estructura institucional.Perquè en 30 anys canvien moltes coses –més quan es tracta d’un país– i perquè creiem que un text redactat l’any 1993 pot necessitar una actualització en diversos àmbits i articles.La nostra voluntat té dues premisses: la primera, posar a debat si, arran de l’evolució dels drets personals i dels debats internacionals, hi ha elements a la Constitució que cal adaptar –i que en cap cas és una crítica a la feina feta als anys noranta–. La segona, encarar el futur més immediat i fer-ho amb un diàleg amb respecte al passat i a la història.Com a exemple us exposo dos dels àmbits que considerem importants tractar en l’àmbit constitucional:–Creiem que cal parlar i analitzar amb profunditat si l’habitatge, que actualment és la principal preocupació de la ciutadania, s’ha de reclassificar de dret econòmic a dret fonamental per obligar a actuacions més decidides des de les administracions públiques.–Pel que fa a la justícia, si prenem en consideració determinades recomanacions del GRECO sobre la carrera judicial, els nomenaments al Consell Superior de la Justícia, etcètera, aquestes taules rodones poden ser una oportunitat per parlar sobre el model de justícia que volem i que necessitem en el futur.I per tal d’abordar tots els punts de vista, des del Partit Socialdemòcrata us convidem a participar, sigui quina sigui la vostra ideologia, en els actes de 30 anys de Constitució: Mirant cap al futur. Perquè junts i amb consens podem fer un país millor.