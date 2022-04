Manifest de l'1 de maig

Actualitzada 29/04/2022 a les 06:11

Mai la societat andorrana havia estat tan malament, mai les polítiques neoliberals purament especulatives havien tingut un impacte tan negatiu en les famílies de la classe mitjana i la classe treballadora andorrana. Els pisos de compra estan pels núvols, els pisos de lloguer són una quimera per a qualsevol pressupost dels treballadors andorrans. A més a més, dia a dia, veiem com la cistella de la compra s’allunya més dels salaris de tots nosaltres i veiem que amb una pensió mitjana de 650 euros després de treballar tota una vida al Principat d’Andorra ens veurem obligats a viure de la caritat dels nostres fills o a emigrar els que puguin a llocs més accessibles. I a tot això, què fa el nostre Govern? Després del mandat actual, quina Andorra ens ha quedat? Quin futur els espera els nostres fills en una Andorra completament desvertebrada on els rics són cada dia més rics i més benvinguts en detriment de la classe mitjana i treballadora que cada dia es veu més empobrida i més limitada en els seus recursos? Aquesta és la societat que tenim actualment, una societat en plena precarietat laboral i social, sense gaire futur. I és per aquest motiu que de res serveix quedar-se a casa, al contrari. El dia 1 de maig, si no es vol avalar la situació actual, s’ha de sortir al carrer i fer costat a l’agrupació sindical, que ha convocat una manifestació que esperem, per bé de tots, que sigui multitudinària per dir d’una vegada per totes que ja n’hi ha prou, cal un canvi. Que volem una Andorra per viure i no solament per treballar, que volem uns habitatges dignes i assequibles, que volem un futur al nostre país, que no volem treballar fins als 67 anys. Us esperem el dia 1 de maig a les onze del matí a la plaça del Roc Blanc. Lluita pels teus drets. Una altra Andorra és possible.