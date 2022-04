Actualitzada 28/04/2022 a les 06:14

Dimarts passat el Govern va aprovar un seguit de mesures per millorar el poder adquisitiu de la població. Són accions que han de contribuir a limitar els efectes de l’augment de preus sobre els ciutadans i ciutadanes, així com el teixit empresarial.Les mesures s’han distribuït en deu grans paquets que de manera transversal suposen accions en salaris, mobilitat, impostos indirectes, ajuts a l’habitatge i a l’estudi i millora en l’eficiència energètica. L’esforç de l’executiu s’ha quantificat en un primer moment en uns vuit milions d’euros.Una de les mesures més destacades és l’augment del salari mínim, que se situarà en 1.200 euros mensuals, i que haurà augmentat prop del 7% des de principi d’any. Aquesta acció també implica l’increment de totes les prestacions que es referencien al salari mínim com són les prestacions per desocupació involuntària, i les pensions de solidaritat, de vellesa, de viduïtat i d’invalidesa.A tot això, cal sumar que l’executiu farà obligatori l’augment de l’IPC a tots els salaris inferiors a 27.000 euros bruts anuals per garantir que totes les persones que cobren per sota d’aquest llindar mantinguin el poder adquisitiu.A més, es facilita l’accés als ajuts per pagar l’habitatge de lloguer i s’amplien els ajuts a l’estudi en totes les seves modalitats.Totes aquestes mesures tenen una clara vocació de garantir el poder de compra de les nostres famílies i ciutadans. També cal sumar que hi ha accions que comparteixen un doble objectiu. D’una banda, redueixen les despeses familiars i, de l’altra, potencien una mobilitat sostenible, com és el cas de la gratuïtat dels abonaments mensuals de les línies de bus nacional i el bus jove.És en moments complicats, com els que estem vivint, quan es demostra la complicitat d’un Govern amb la ciutadania. I de nou, l’executiu de coalició, del qual formem part els liberals, fa un esforç addicional per assegurar el seu benestar.