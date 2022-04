Actualitzada 27/04/2022 a les 06:18

Govern planteja tocar el fons de reserva de la CASS, canviant evidentment la llei tot dient que seria una fórmula temporal. O sigui, pretén agafar els diners de les nostre pensions, els nostres diners. L’article que s’hauria de modificar de la Llei de Seguretat Social és el número 86, en què diu clarament en el punt 2: “El pressupost de l’Administració finança les despeses següents del sistema de Seguretat Social, apartat f) l’eventual dèficit que es pugui produir a la branca general...” Dit en altres paraules: és Govern qui ha de complir i pagar. Que s’ha de modificar la llei, és evident, per evitar tant el dèficit a la branca general com a la branca de jubilació, ja sigui amb l’augment de les cotitzacions o retardant l’edat de jubilació. Que s’hauran de modificar els impostos també resulta evident. Doncs fem-ho tot ja, sense pressa però sense pausa, no existeix altre remei. Però sense tocar, ni que sigui de manera temporal, el nostre fons de reserva. A ningú ens agrada que augmentin els impostos, que augmenti la cotització, que es retardi l’edat de jubilació... En aquests moments, el que toca, però, és que Govern es faci càrrec de “l’eventual dèficit” amb el seu pressupost. I el que no hauria de tocar és el constant augment en el fitxatge de nous assessors com, per exemple, que un canvi de ministre suposi la contractació de tres nous assessors, o potser és que l’anterior ministre feia la tasca de quatre persones? Si és així, moltes felicitats a l’antic ministre. Un altre exemple podria ser el fitxatge de tres assessors per a l’acord amb la Unió Europea.