Bretxa digital generacional

Actualitzada 27/04/2022 a les 06:15

La setmana passada el Govern presentava del nou portal web del ciutadà que permet realitzar el 25% dels tràmits en línia, còmodament, des de casa. Totes les administracions aposten fermament per la digitalització, de la mateixa manera que ho estan fent les empreses privades. Un exemple clar el tenim en el sector bancari, en què la banca digital està prenent molta força. La transformació digital que estem vivint canvia les accions quotidianes de tots nosaltres, des de la comunicació, la informació i fins i tot les formes de consum. Totes aquestes millores digitals van en el sentit de facilitar els serveis cap als ciutadans, permeten reduir el temps que destinem als tràmits i limiten els desplaçaments. Ara bé, què passa amb la gent gran?Per a algunes persones grans la transformació digital no suposa cap problema. Molts padrins ja estan habituats als nous telèfons mòbils i poden enviar missatges de whatsapp als familiars o amics, sense cap dificultat. Però, la digitalització va molt més enllà i, per a alguns, realitzar tràmits de forma digital és un bon maldecap. Segur que coneixeu algun padrí que no té correu electrònic, que té dificultats per recuperar les fotografies del mòbil o no sap com comprar entrades per a una obra de teatre per internet. Desconec les xifres de la bretxa digital en aquest col·lectiu, però el que sí que puc afirmar és que existeix.La digitalització és imparable, tanmateix, no pot oblidar-se de la gent gran. És important recordar que hi ha un col·lectiu que no ha estat format amb la tecnologia, i el que pot semblar intuïtiu per a alguns no ho és per a les persones amb la manca d’hàbits digitals. Tota millora tecnològica hauria d’anar acompanyada d’estratègies per evitar una possible exclusió. A banda de les formacions que es poden fer, la millor manera per ajudar aquest col·lectiu és amb un acompanyament personalitzat, amb una assistència directa dels treballadors, familiars i amics.