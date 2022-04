Reduflació, l'heu notat?

Actualitzada 26/04/2022 a les 06:10

Potser recordareu quan American Airlines va decidir suprimir una oliva de les amanides que servia durant els seus vols. Amb aquesta estratègia va aconseguir reduir costos (segons alguna font, uns 40.000 dòlars l’any que han acabat representant milions des que es va posar en marxa cap als anys vuitanta del segle passat). Els seus clients no se’n van adonar (algú les compta? Jo us asseguro que no!) ni tampoc van reduir els preus dels bitllets.Aquesta pràctica no és exclusiva d’American Airlines, hi ha altres exemples. El 2016 Toblerone va ampliar l’espai entre els seus típics triangles i les seves barres van reduir el pes: la de 400 grams va passar a pesar 360 i la de 170 a 150. Tenen en comú que el preu es va mantenir i, per tant, l’estalvi no es va aplicar al consumidor final.Segons un article de Betevé, l’OCU ha detectat durant el 2021 aquestes pràctiques a Espanya: pots de Cola-Cao amb 40 grams menys, la mantega Tulipán amb 50 grams menys o els iogurts Activia amb cinc grams menys. I com en els altres casos, sense disminuir el preu per al comprador.I això té un nom: reduflació, combinació de reducció i inflació, i com ja podeu imaginar amb els exemples, els fabricants mantenen preus però disminueixen la quantitat de producte. També es pot donar el cas en què sí que hi ha una rebaixa del preu, però que no es correspon a la reducció de la quantitat del producte. Segons els experts és una pràctica legal però enganyosa i poc ètica i alhora més estesa del que ens pensem.El motiu pel qual ho fan els fabricants sol ser per reduir costos, en alguns casos, també afirmen que ho fan per disminuir l’aportació calòrica de certs aliments, o per arribar a més clients. En el fons, no deixa de ser una manera de camuflar pujades de preus que en temps com l’actual amb una inflació elevada, amaga també que la inflació és en realitat més alta del que els números indiquen.Ho heu notat en la vostra cistella de la compra?