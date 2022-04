Gratis total

Actualitzada 26/04/2022 a les 06:03

Ens agraden molt, les coses que són de franc. Però que molt. No només els regals que et fan en penyora d’amistat o afecte, que també, sinó que algú altre pagui el cost de productes i serveis que, en circumstàncies normals, hauries de pagar tu (sobretot quan, de fet, els has estat pagant tota la vida sense piular). I si qui t’ho subvenciona amb tanta desimboltura i generositat és el teu Govern, més conegut a les nostres latituds com La Padrina, encara millor. No hi fa res que, en el fons, si fas números (i encara que no els facis) saps que el servei l’acabaràs pagant igualment via impostos, taxes i exaccions diverses, però és una iniciativa excel·lent i, si s’ha de felicitar, es felicita els responsables de la idea i no passa re. Si un transport eficaç i econòmic és una necessitat i servei públic, doncs que es noti. Ara veurem quin impacte tindrà la mesura. Segur que els que agafen el clípol perquè no tenen altre remei o alternativa plausible ho agrairan cosa de no dir, perquè tanta munificència sorgida de la mamella pública no és un fet gens habitual. També és probable que els que hagin d’agafar el cotxe tant sí com no, perquè la vida no és perfecta, la contemplaran amb simpatia, animats per la vana esperança que això suposarà una reducció apreciable del trànsit. I als reis motoristes que van pel carril moto –és a dir, fent equilibris temeraris per la línia contínua– els serà exactament igual.