Errors humans

Actualitzada 25/04/2022 a les 06:06

El fet d’equivocar-se en general està associat al fet de fer coses. El que no fa, no acostuma a cometre errors.Tampoc és bo quan un s’equivoca de forma freqüent. Pot arribar a indicar que les decisions que pren no van acompanyades de la reflexió o del treball necessari previ a la presa de decisió.Però a la vida, de forma constant, hem de prendre decisions. No fer res també és una decisió. No fer res, depenent de la circumstància, pot significar no voler arriscar. Mantenir-se en una posició còmoda, deixant que siguin els altres els que s’arrisquin.Aquesta forma de fer es pot trobar molt a la vida personal, però també a la professional.Fa poc algú em deia que “qui no pren decisions en el món laboral, mai s’equivoca”. I és veritat. Les persones busquem la comoditat i el menor risc. Deixem que els altres es mullin, com diem de forma col·loquial. Tot i que, si es vol avançar o progressar, cal ser valent. Cal ser decidit i voler millorar. S’han d’aportar idees, noves visions, noves formes d’enfocar les coses, que poden generar enriquiment personal, i també professional.I hem d’entendre l’error com una part del nostre aprenentatge. L’error ens ha de servir per millorar. Ens ha d’ensenyar a fer millor les coses. Ens ajuda a reflexionar més abans de prendre una decisió. A no deixar-nos incapaços de decidir coses que ens afecten a la nostra vida.Aprenem a caminar gràcies a caure i a aixecar-nos després. I de la mateixa manera, per a la resta de coses.En la presa de decisions sempre hi ha el dubte. El dubte representa aquella necessitat d’anàlisi prèvia a una decisió. Però no ha de ser un paralitzant, ens ha de permetre amb seguretat decidir fer o no fer, tanmateix segurs. Assumint les conseqüències dels nostres actes. A vegades positives, i d’altres, potser fins i tot negatives.I així és la vida. Cada cop que ens aixequem comencen un seguit de decisions que faran que el nostre dia sigui d’una forma o d’una altra. I al final de la jornada podrem analitzar quin dia hem tingut. Podrem veure si les decisions que hem pres ens han ajudat a tenir un gran dia, o tot el contrari.Tots tenim dies bons, i d’altres més aviat dolents. La qüestió és si aprenem dels errors que anem cometent diàriament.