Un nou Sant Jordi

Actualitzada 22/04/2022 a les 06:04

Us he de confessar que aquest any em fa especial il·lusió la diada de Sant Jordi. És la primera després de la part més complicada de la pandèmia en què podrem passejar a la cerca d’un llibre sense mascaretes, fent-nos abraçades amb amics que fa temps que no veiem i veient el somriure de tots.Certament, Sant Jordi sempre ha estat un dia molt especial per a mi. Tinc la sort que a la meva família tinc molts Jordis –alguns els recordem perquè ja no hi són i d’altres sí que els tenim amb nosaltres–, però a casa no deixa de ser un dia de celebració i de record.Crec que aquest any també hem de reclamar el dia de Sant Jordi com un dia important per a la cultura. Tot i que la part més difícil de la pandèmia hagi passat no podem oblidar que en els moments més difícils, mentre ens quedàvem a casa tancats, la cultura va ser el nostre entreteniment i la nostra via d’escapament en un món ple de por i dolor. Aquest Sant Jordi us demano comprar llibres per fer costat als autors nacionals i demostrar-los que estem amb ells i que la nostra cultura és important per a tots i totes.Com a polítics hem de fer que la cultura sigui un dels pilars de la nostra societat. Una societat sense cultura està destinada a cometre els errors del passat i a no evolucionar. Si no apostem i invertim en cultura deixem d’invertir en progrés. Una cosa que ens va ensenyar la pandèmia és que sense ella potser hauria estat més difícil. No només per al nostre entreteniment, sinó també per a la salut mental. Aquesta que es descuida tantes vegades i amb la qual la cultura pot ser una ajuda.És per això que aquest Sant Jordi us demano demostrar que Andorra és un país que estima la cultura i aposta per ella. I creieu-me que des del Partit Socialdemòcrata un dels punts clau és l’aposta per ella, i sobretot per la nacional: els nostres autors, actors, directors, artistes, músics, etc., són per a nosaltres una part essencial per a l’evolució del nostre present, però també del nostre futur amb la canalla.Perquè aquest Sant Jordi el dediquem als nostres artistes nacionals.Bona diada de Sant Jordi a tothom.