D’un temps ençà, les lletres andorranes viuen un moment dolç. Només cal veure la nombrosa producció dels nostres autors any rere any per adonar-se de la vocació d’un petit país com el nostre per la lletra escrita i impresa. I això que es deia que fins als anys setanta o vuitanta del segle passat Andorra era un país pràcticament sense literatura! No oblidem, a més, que el boom d’escriptors ha vingut acompa­nyat també del naixement de noves editorials en els darrers anys, amb alguns segells que han tingut el mèrit de revolucionar el nostre panorama de publicacions i d’apostar per la projecció internacional com el cas de Trotalibros. A les portes de Sant Jordi, i faci el temps que faci dissabte i malgrat que hi hagi part dels conciutadans de vacances o de cap de setmana, cal celebrar com toca la bona salut d’un sector, el del llibre, clau per a la cultura del país. El dia del llibre és una bona ocasió per afavorir la trobada entre els autors i els seus lectors, un dia perquè els editors mostrin tota la seva producció i perquè les llibreries cobreixin una part de la facturació necessària per mantenir-se la resta de l’any. I de fet, en el cas d’Andorra i per les dimensions del país, cal celebrar també que tinguem diverses llibreries i que encara n’obrin de noves. Sembla que la tendència actual passa per una reducció del nombre de lectors, però el cert és que la gent que llegeix ho fa habitualment i amb militància, i són compradors de llibres, quelcom bàsic per mantenir la roda econòmica que permet que l’engranatge del món del llibre segueixi engreixat. Ara que som a les portes de Sant Jordi, celebrem el que tenim i, sobretot, llegiu i compreu llibres sempre!