Deute liberal

Actualitzada 20/04/2022 a les 06:17

Liberals d’Andorra es desmarca del deute contret pel seu antic Partit Liberal i passa la pilota als avaladors del préstec de l’any 2011, com si ara mateix es tractés d’un altre grup polític que no té res a veure amb l’anterior. Aquest fet es contradiu completament amb l’exposat de la seva pàgina web de l’apartat Coneix-nos, subapartat Orígens, que diu el següent: “A partir d’aquí es va crear una nova marca, més jove, propera i dinàmica. Es va deixar de banda el mot Partit i la formació es va anomenar Liberals d’Andorra (L’A). Amb aquest nou nom, es va marcar l’objectiu d’arribar a la primera línia política als comicis de l’any 2015.” En lloc diu que es dissolgués un partit per crear-ne un de nou. Per molts avaladors que aquest préstec tingués, que per cert no entenc per què el banc prestador no ha executat els préstecs, el Partit Liberal anomenat ara Liberals d’Andorra té l’obligació d’assumir el deute que també és seu. Pensar que el partit també forma part de l’actual Govern i que no volen pagar no dona cap motiu de confiança que puguin portar les regnes del nostre país. O potser pretenen que pagui terceravia, que també formava part del Partit Liberal? El Tribunal de Comptes, que ha de vetllar en aquest cas que els partits polítics compleixin els seus deures i les seves obligacions, ha de fer pagar doncs a Liberals d’Andorra el seu deute. I si Liberals d’Andorra pretén dissoldre l’antic partit, penso que això no es podria fer existint deutes pendents. En tot cas, però, siguin uns o altres, el que han de fer és pagar si volen continuar en política i sobretot governant...