El Barça i el Pitoniso Pito

Pitoniso Pito. Aquest any vaig pronosticar que el Barça guanyaria la Champions League. Doncs ni Champions, ni Copa, ni Europa League i, excepte miracle, que no es produirà, res de res. Pensava que li passaria com al senyor de la Champions, al Reial Madrid, que els anys en què tenia un equip més fluix que el Barça de Messi va guanyar tres Champions seguides. Coses del Madrid. Però, respecte al Barça, no ha estat d’aquesta manera, així que no soc un bon pitonís. A partir d’ara m’estalviaré fer previsions esportives.Parlant de pitonisos; els pitonisos no existeixen. Però sí les pitonisses que, com saben, eren aquelles senyores que predeien el futur, i més concretament les sacerdotessa encarregada de l’oracle d’Apol·lo a Delfos, un lloc de la Grècia Clàssica que és dels que més m’ha impressionat i que sempre resulta aconsellable visitar.Tornem al pitonoso; els pitonisos no existeixen, deia, i de pitonís, sols n’hi ha, n’hi havia un: el Pitoniso Pito.En Pitonoso Pito era un personatge de la premsa catalana que va aparèixer primer a les pàgines de Dicen i més endavant a El Periódico, on feia prediccions sobre les travesses de futbol, això sí, sempre en clau d’humor. Al darrere del personatge hi havia Ricardo Pastor, un periodista molt estimat en les redaccions de la premsa catalana i espanyola.Ricardo Pastor va morir l’any 2016, als noranta-un anys, després d’una vida dedicada al periodisme, on també va intervenir en diversos programes de ràdio. Diuen d’ell que era un home divertit, molt culte, amb bona memòria i que va seguir ajudant a fer travesses des de les pagines d’El Periódico fins al final de la seva vida.No sé si les seves prediccions van ajudar a fer algun milionari, però es ben cert que el nom de Pitoniso Pito ha quedat en l’imaginari popular. Almenys per algunes generacions. És possible que la gent jove no n’hagi sentit a parlar gaire, però de segur que alguna vegada han sentit l’expressió en boca de la gent gran.Tot i això, ser un Pitoniso Pito no vol dir encertar-la, provar d’encertar-la, o no encertar-la mai, perquè aquesta no era la intenció principal. Es tractava sobretot de prendre’s la vida amb alegria i sentit de l’humor. Així és el Pitoniso Pito, i en definitiva, si parlem del seu creador, és bonic que et recordin i que deixis un bon record.