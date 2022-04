Dèficit i radioteràpia

Actualitzada 14/04/2022 a les 06:02

Ja ho va dir dilluns 4 el flamant ministre Font en prendre possessió, que calia reduir el dèficit sanitari. Obviaré en aquesta columna el fet que quan es parla d’educació i sanitat sempre es parla de despesa o dèficit, mentre que les carreteres, els heliports o els aeroports són considerats inversions, sobre les quals, per cert, es paguen quan cal els sobrecostos que siguin necessaris. Reprenent el tema, Govern vol reduir el dèficit sanitari i una de les maneres que ha trobat és estalviar-se la promesa unitat de radioteràpia, considerada el 2018 pel partit de la majoria un projecte cabdal i una qüestió de sobirania (i cito textualment). Ara per ara, els ciutadans desconeixem les xifres reals que han portat a prendre aquesta opció, una veritable llàstima per a poder valorar realment la decisió en la seva justa mesura. M’agradaria saber, per exemple, quants Mountain Festivals o quants Cirque du Soleil val la màquina en qüestió per fer una teràpia que per cert ja han sortit a dir que aviat serà obsoleta... S’ha fet un estudi avaluant el cost per al sistema sanitari i per al pacient d’haver de tractar-se a centenars de quilòmetres de casa? I no em refereixo només al cost pecuniari, també al psicològic de les persones que desgraciadament pateixen una malaltia i no poden tractar-se en el seu entorn de confiança. Si és així, si s’han fet els estudis pertinents, què millor que mostrar-los a la ciutadania perquè en pugui extreure les seves pròpies conclusions? Transparència, em sembla que en diuen. En tot cas, aquesta és la primera mesura per reduir el dèficit, caldrà estar alerta no fos cas que a partir d’aquí vinguin retallades.