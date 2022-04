Valentia dels uns i..!

Actualitzada 13/04/2022 a les 06:07

Tret dels amants de les pel·lícules de guerra, els altres saben que els conflictes armats, en realitat, no presenten aquest fals romanticisme del qual es pot gaudir a les sales obscures. Una prova més és el que acabem de constatar i deplorar en la guerra, atès que es tracta d’una guerra en tots els sentits de la paraula malgrat la semàntica que vol imposar l’agressor, que oposa Rússia a Ucraïna. Així ho demostra, entre altres, aquest episodi terrible i horrible que acaba de viure la ciutat de Butxa i els seus habitants. Els militars russos no han tingut cap escrúpol en intentar esborrar de la carta aquesta ciutat i els seus ciutadans. Aquesta matança indigna evidencia, si encara algú en tenia dubtes, la voluntat del poder rus i del seu dictador d’aconseguir els seus objectius, sigui quin sigui el preu, inclús cometent crims de guerra, encara que el posin per sempre al marge de la comunitat internacional.Des del principi d’aquesta invasió, que no té cap justificació, el món de la cultura ha sabut reaccionar. Tant en l’àmbit internacional com en el nacional. Així s’ha d’agrair a tots aquells artistes, i més especialment els de nacionalitat russa, que, tot i el perill que representa, s’han manifestat amb dignitat en contra d’aquesta agressió. Cal destacar l’actitud valenta, entre altres, de la cantant Anna Netrebko, que amb molta força ha condemnat l’actuació de les tropes armades russes i dels seus dirigents que, sense cap mirament, estan bombardejant les ciutats ucraïneses, matant dones i nens. Nombrosos altres artistes d’aquesta mateixa nacionalitat han expressat igualment el seu rebuig i el seu profund disgust, abandonant els domicilis i refugiant-se als països occidentals, per a defugir de la repressió que els priva de la seva llibertat d’expressió. També hem de saludar les iniciatives dels artistes del nostre petit país que han organitzat, amb gran èxit, un concert solidari en suport de les poblacions damnificades. Una unanimitat del món de la cultura, doncs, que hem de saludar i que contrasta amb l’actitud d’altres que, tot i les evidències, continuen defensant els interessos d’un Estat criminal per uns motius essencialment crematístics.