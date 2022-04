Estalvi energètic

Actualitzada 13/04/2022 a les 06:15

FEDA insta els usuaris a estalviar per evitar noves pujades del preu de la llum. Pensant una mica en aquesta demanda, la veritat és que personalment no trobo la manera d’estalviar... Pel que fa als llums (bombetes), ja des de sempre he procurat no deixar encesos els que no necessito, però els que necessito han d’estar encesos i molts cops amb potències força elevades, per treballar, llegir, cuinar, menjar... Difícilment es pot fer tot això a les fosques i com més grans ens fem, més llum necessitem. Pel que fa als electrodomèstics, la nevera i l’escalfador elèctric sempre estan en marxa (encara que tan sols consumeixen quan ho necessiten). També he procurat sempre obrir la porta de la nevera el mínim possible i sobretot no deixar-la oberta. La rentadora, el rentavaixelles, el forn, el microones tan sols funcionen quan els necessito i sempre he procurat aprofitar les seves capacitats al màxim. El mateix val a dir per a tots els minidomèstics. I ja no parlo de si tingués la calefacció elèctrica, hauria de passar fred per poder estalviar. No veig doncs la manera, ara mateix, de contribuir a aquesta demanda d’estalvi. Tan sols potser desconnectant aparells que sempre tenen algun consum, com per exemple els rellotges d’alguns o el pilot lluminós d’altres (encara que aquest consum sigui molt baix). Seria com col·locar un desconnectador de bateria als cotxes perquè sempre tenen un consum. Ho sento molt però no puc contribuir a la demanda de FEDA d’estalviar. Encara que ens diuen que els que rebem la llum d’una mútua no notarem gaire l’augment. I tot gràcies que els comuns, que no han pagat mai la llum, ara pagaran el 50% del consum.