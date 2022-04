Invertir en el futur

Actualitzada 12/04/2022 a les 06:15

Recentment hem avaluat, des de la perspectiva comunal, l’estratègia per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), marcats en l’Agenda 2030 i promoguda per les Nacions Unides. Aquest fet ens ha permès prendre plena consciència, una vegada més, que som hereus i deixem herència i, per tant, que la responsabilitat dels ciutadans, de les empreses, de les entitats i encara més dels qui pilotem els ens públics és la d'invertir pensant en el futur.Encamp i el Pas de la Casa necessiten que invertim en el futur de les nostres ciutadanes i que, alhora, canviem la tendència i generem noves oportunitats, per assegurar precisament aquest futur, i necessiten que ho fem complint principalment amb tres criteris: millorar la qualitat de vida de les persones, assegurar la sostenibilitat i reactivar l’economia.Hi ha inversions a Encamp i al Pas de la Casa que veuran la llum en un any i n’hi ha que necessitaran més marge de temps. Però el denominador comú de les inversions previstes per part de l’actual comú de la parròquia no és el temps, sinó que és el de transformar en positiu, amb una mirada respectuosa cap a l’entorn i posant al centre de les decisions les persones de la parròquia. I si per tirar-ho endavant cal finançament, o renunciar a accions no prioritàries, és la responsabilitat de qui governa de fer-ho.Una columna al Diari no permet explicar amb detall els 7,4 milions d’euros invertits durant l’any 2020 (en plena pandèmia), els 9,1 milions d’euros invertits el 2021 o els 11,3 milions previstos per enguany. Quan sigui el moment d’avaluar la feina feta fins a la data, hi ha qui ho farà comptant inauguracions, percentatges d’endeutament o milers d’euros invertits... Però, i si les avaluacions les fem pensant si les inversions contribueixen a millorar la qualitat de vida de les persones de la parròquia, si asseguren un planeta més sostenible i si fan que la població pugui guanyar-se millor la vida? És a dir, i si les avaluacions les fem tenint en compte tots els costos i també tots els beneficis econòmics i socials que comporten?* Laura Mas, Cònsol major d’Encamp