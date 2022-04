Suïcidi, parlem-ne!

Actualitzada 10/04/2022 a les 06:09

El març del 2015, TV3 va dedicar el programa 30 minuts al suïcidi, en uns temps en què es considerava que parlar-ne podia incidir negativament en persones amb malalties mentals i fomentar l’efecte imitació. De fet, l’emissió del programa es va haver d’ajornar perquè va coincidir amb la hipòtesi de suïcidi del pilot que va provocar l’accident aeri dels Alps. Aquest programa volia trencar el tabú que hi ha entorn un problema real i que malauradament augmenta cada any. Malgrat que els metges especialistes insisteixen ja fa anys en la necessitat de parlar-ne, és un tema que encara es continua silenciant. D’aquí la polèmica que ha generat la sèrie de Netflix 13 Reasons Why, en què una noia se suïcida després de deixar una caixa de cintes de casset en què detalla les 13 raons per les quals va decidir acabar amb la seva vida. La sèrie ha estat molt valorada pel fet de fer públic aquest problema, però n’hi ha molts d’altres que continuen pensant que no se n’ha de parlar a pesar que psicòlegs i psiquiatres aconsellen fer-ho públic. Precisament aquesta setmana va aparèixer als diaris d’Andorra la notícia que el nombre de suïcidis durant 2021 s’ha duplicat respecte al 2019, i el que és més preocupant, d’aquestes persones que van intentar llevar-se la vida, n’hi havia que eren joves i majoritàriament noies. El drama del suïcidi passa pel cap de sectors de la societat que hauríem de protegir, el jovent. El més important és que el suïcidi es pot prevenir i cal un pla per part de les administracions, però també cal que en parlem obertament. Mai em podré treure del cap quan em van dir que el meu amic s’havia suïcidat i penso com de sol es devia sentir, i que potser si ho hagués sabut podia haver-lo acompanyat. Per què quan un dia arribes a la feina i dius avui tinc mal de cap no passa res, però no pots dir avui estic trista i sento angoixa? Cada 40 segons una persona se suïcida en aquest món. Crec que cal parlar-ne! T'enyoro, amic meu.